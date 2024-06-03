С понедельника в Вильнюсском аэропорту меняется порядок движения

Литовские аэропорты сообщали, что на новую стоянку P2 переносят также стоянку такси и каршеринговых автомобилей, они будут здесь парковаться до конца реконструкции.

По данным Литовских аэропортов, это последний временный этап изменения порядка движения около Вильнюсского аэропорта.

С сентября движение около аэропорта в корне изменится, увеличится пропускная способность, поскольку после реконструкции откроют центральную площадь.

С 3 июня временно перенесут место въезда на новую автостоянку. Осенью, когда откроют стоянку, появится намного больше мест на стоянке Kiss & fly, а также в зоне для кратковременной парковки.