С понедельника в Вильнюсском аэропорту меняется порядок движения

Литовские аэропорты сообщали, что на новую стоянку P2 переносят также стоянку такси и каршеринговых автомобилей, они будут здесь парковаться до конца реконструкции.
По данным Литовских аэропортов, это последний временный этап изменения порядка движения около Вильнюсского аэропорта.
С сентября движение около аэропорта в корне изменится, увеличится пропускная способность, поскольку после реконструкции откроют центральную площадь.
С 3 июня временно перенесут место въезда на новую автостоянку. Осенью, когда откроют стоянку, появится намного больше мест на стоянке Kiss & fly, а также в зоне для кратковременной парковки.
С осени все стоянки будут объединены в одну, это решение увеличит пропускную способность в два раза.
Пассажиров общественного транспорта информируют, что с 3 июня остановки будут только на Родуньской дороге (рядом с гостницей AirInn Vilnius и стоянкой P4).
Между тем остановка для междугороднего транспорта будет располагаться на ул. Ф.Вайткуса, а туристические автобусы смогут высаживать пассажиров на новой стоянке напротив нового терминала, строительство которого подходит к концу.