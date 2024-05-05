С понедельника в Вильнюсе начнутся военные учения: во многих местах будут патрулировать военные

В ходе учений будут отрабатываться взаимодействие и сотрудничество между подразделениями вооруженных сил, военными командирами, государственными и муниципальными учреждениями, ведомствами и организациями в период мобилизации и военного положения, а также реквизиции имущества и объявления комендантского часа.
В учениях будут задействованы подразделения Вооруженных Сил, государственные и муниципальные учреждения, органы и хозяйствующие субъекты. Подразделения Вооруженных сил также будут присутствовать в здании Вильнюсского самоуправления по адресу Конституциес, 3.
Во время учений будет проверена готовность государственных и муниципальных учреждений, структур и организаций Вильнюсского и Каунасского регионов к выполнению задач по мобилизации и оказанию помощи принимающей стороне.
В ходе учений в Вильнюсе, в районах Виршулишкес и Паняряй пройдут передвижение воинских частей и полицейские рейды. Военные вместе со стрелками будут тренироваться контролировать территорию без полиции, будут останавливать транспорт, предназначенный только для учений, а также осуществлять охрану некоторых объектов.
В определенных территориях будет объявлен комендантский час. Активные действия планируются в темное время суток, поэтому никаких неудобств из-за организованных учений жители не испытают.
В ходе этих учений с 22.00 час. 7 мая до 5 часов утра следующего дня в Вильнюсе будут отрабатывать действия по введению комендантского часа.