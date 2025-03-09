2025.03.09 13:49

Владельцам заброшенных машин в Вильнюсе дали последний шанс – срок до 9 марта 2025 года

 
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Eismas
Eismas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Самоуправление города Вильнюс призывает владельцев неиспользуемых, оставленных без присмотра транспортных средств побеспокоиться о них и как можно скорее убрать из общественных мест, сообщает портал MadeinVilnius. Оставленные без присмотра автомобили не только ограничивают возможности других водителей пользоваться общественными парковочными местами, но и создают серьезную экологическую проблему.

Муниципалитет сообщает, что будут проведены процедуры по признанию бесхозных транспортных средств, не имеющих владельцев (или владельцы которых неизвестны) бесхозным имуществом, в ходе которых автомобили будут переданы на хранение муниципалитету – будут изъяты и хранятся до тех пор, пока не найдется владелец или суд не вынесет решение о признании их бесхозным имуществом.

Владельцам автомобилей предлагается убрать свои транспортные средства из общественных мест до 9 марта 2025 года, в противном случае автомобили будут принудительно увезены.

Список машин здесь

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