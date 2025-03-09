Владельцам заброшенных машин в Вильнюсе дали последний шанс – срок до 9 марта 2025 года

Муниципалитет сообщает, что будут проведены процедуры по признанию бесхозных транспортных средств, не имеющих владельцев (или владельцы которых неизвестны) бесхозным имуществом, в ходе которых автомобили будут переданы на хранение муниципалитету – будут изъяты и хранятся до тех пор, пока не найдется владелец или суд не вынесет решение о признании их бесхозным имуществом.