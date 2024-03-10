С понедельника в Литве и во всем ЕС не должно остаться автомобилей с российскими номерами

С 11 марта владельцы автомобилей с российскими номерами будут считаться нарушителями требований законодательства и в отношении них будет применяться ответственность – штраф или конфискация автомобиля.

Литва выполняет санкционные требования Совета Европы, которыми разрешалась регистрация въехавших автомобилей до 19 декабря прошлого года. С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы или к этому времени должны быть перерегистрированы.