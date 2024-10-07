2024.10.07 11:14

С понедельника в аптеках Литвы продаются препараты для лечения муковисцидоза

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

С понедельника больные муковисцидозом смогут приобретать в аптеках Литвы компенсируемые препараты для лечения этого заболевания, сообщило Министерство здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, эти лекарства впервые будут компенсироваться за счет государственных средств.

„Помощь получат десятки людей, страдающих этим заболеванием. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом потребовавшем много усилий и терпения процессе компенсации. Финансирование редких и крайне редких заболеваний за последние несколько лет увеличилось более чем в три раза: только за первые девять месяцев этого года в список компенсируемых лекарств было добавлено 30 новых лекарств, что дает надежду на то, что по мере роста возможностей государства все больше пациентов будут получать помощь от государства“, - цитируется в сообщении А. Печкаускас.

По данным министерства, в прейскурант компенсируемых препаратов включены ивакафтор, тезакафтор и элексакафтор (Kaftrio) и ивакафтор (Kalydeco). Они будут компенсированы для пациентов в возрасте 2 лет и старше, у которых есть хотя бы одна мутация F508del в гене белка, регулирующего проводимость мембраны муковисцидоза (CFTR).

Муковисцидоз – генетическое заболевание, поражающее все железы внешней секреции. Загустевшая и вязкая слизь желез закупоривает протоки различных органов, в том числе жизненно важных легких или поджелудочной железы, что вызывает не только проблемы с дыханием, но и пищеварением. Кроме того, пищеварительная система людей с муковисцидозом неспособна перерабатывать пищу.

По словам председателя Ассоциации муковисцидоза Лияны Казлаускене, в прошлом году в Литве этим заболеванием страдали около 90 человек.

В апреле этого года в резервный список компенсируемых лекарств были добавлены лекарства от муковисцидоза. Как тогда указали в министерстве, препараты с действующими веществами – ивакафтор, тезакафтор и элексакафтор – могут назначаться пациентам шести лет и старше.

Лекарства будут возмещены пациентам, которые в них нуждаются больше всего и соответствуют установленным дополнительным условиям назначения.

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