С понедельника меняется максимальная скорость движения на магистралях и скоростных дорогах

Легковые автомобили, грузовики (до 3,5 т), мотоциклы, квадроциклы и трехколесники могут ехать на магистралях со скоростью 130 км/ч, а на скоростных дорогах – 120 км/ч.

На других асфальтированных дорогах максимальная скорость остается прежнейsu – 90 км/ч, на других дорогах – 70 км/ч.

Также напоминают, что водители с опытом вождения меньше 2 лет на магистралях могут ехать на скорости до 100 км/ч, на скоростных дорогах – 90 км/ч, а на дорогах с бетонным покрытием – 80 км/ч.