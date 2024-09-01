С осени меняются расписания общественного транспорта в столице

Со 2 сентября меняется расписание: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, а также других автобусов и троллейбусов. Важные изменения:

Со 2 сентября автобусы 36 и 66 маршрутов на пути в город будут останавливаться на остановке „Балсяй“, на ул. Жалюю Яжеру.

Из-за реновации канализационной системы на ул. Калварию временно меняется трасса 12 троллейбуса в сторону Жирмунай. Со 2 сентября троллейбусы будут курсировать по обычной трассе до Жирмунай, а назад - по ул. Жигиманту и Т.Косцюшкос, а не по ул. Шейминишкю. Троллейбусы будут останавливаться на остановке Короля Мост Миндаугаса, Нагорный парк, Костел Св. Петра и Павла.