С осени меняются расписания общественного транспорта в столице

Что надо знать пассажирам?
Со 2 сентября меняется расписание: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, а также других автобусов и троллейбусов. Важные изменения:
В часы пик и днем будут чаще курсировать автобусы: 1G, 2G, 3G, 6G, 53, 87.
Автобусы 12, 16, 29, 42, 46 и 74 будут более вместительными.
Со 2 сентября автобусы 36 и 66 маршрутов на пути в город будут останавливаться на остановке „Балсяй“, на ул. Жалюю Яжеру.
На остановках расписание обновят до 10 сентября.
Меняется трасса 12 троллейбуса
Из-за реновации канализационной системы на ул. Калварию временно меняется трасса 12 троллейбуса в сторону Жирмунай. Со 2 сентября троллейбусы будут курсировать по обычной трассе до Жирмунай, а назад - по ул. Жигиманту и Т.Косцюшкос, а не по ул. Шейминишкю. Троллейбусы будут останавливаться на остановке Короля Мост Миндаугаса, Нагорный парк, Костел Св. Петра и Павла.
Другая важная информация
Остановка „Гамтининку“ на ул. Джяугсмо переименована в „Итрауктес центрас“. Здесь останавливаются 31 и 122 автобусы.
Более удобное сообщение запланировано с Нижними Панеряй (13 автобус), Новой Вильней (14 автобус) и Верхними Панеряй (20, 51, 62 автобусы) с вокзала – расписания автобусов согласовано с расписанием поездов.
Всего по улицам столицы со 2 сентября по рабочим дням будет курсировать 611 транспортных средств: 176 троллейбусов и 435 автобусов. По выходным и праздникам – 360: 102 троллейбусов и 258 автобусов.