С октября меняется размер максимальных пособий: проверьте, сколько вам полагается

Перемены актуальны только для тех получателей, которые получают меньше минимума или больше максимума. Эти размеры гарантируют, что получаемые выплаты не будут ниже минимальных и выше установленного максимального размера.

Пособие по болезни не может быть меньше 11,64% средней месячной зарплаты за позапрошлый квартал (с момента, когда был установлен факт нетрудоспособности).

Значит с октября по декабрь этот размере не может быть меньше 254,17 евро в месяц или 12,16 евро в день (сейчас, 250,11 или 11,97 евро).

Максимальное пособие не может превышать размер двух средних зарплат за позапрошлый квартал (с момента, когда был установлен факт нетрудоспособности).