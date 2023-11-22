С Нового года жители Вильнюса будут дороже платить за вывоз мусора

На рост затрат муниципалитет повлиять не может в связи с выполнением обязательных законодательных норм. Все затраты являются абсолютно необходимыми для предоставления надлежащей, качественной услуги.

"Фактические и прогнозируемые необходимые расходы по сбору в этом году выше, чем прогнозировалось в конце 2022 года. Принимая во внимание количество отходов, которые будут собираться в следующем году, развитие недвижимости, рост расходов на управление отходами и объем этих услуг, мы пересматриваем размер сбора", - говорит руководитель отдела управления отходами мэрии Вильнюса Эгле Бернотавичене.

Если решение Муниципального совета будет одобрено, то плата за вывоз бытовых отходов для владельца квартиры площадью около 60 кв. м составит около 58 евро в год (в 2023 году плата составляла — 46 евро), сообщает муниципалитет столицы.

В 2024 году объем сбора и утилизации смешанных коммунальных отходов прогнозируется на уровне 143 597,43 тонн в год (2023 год: 143 123,97 тонн).

Количество пользователей площадок для сбора крупногабаритных и зеленых отходов также растет с каждым годом: 17 000 человек в 2015 году и 145 000 человек в 2022 году. В 2023 году подсчитано, что площадки посетят около 163 000 человек. Количество собранных отходов увеличилось с 3594 тонн в 2015 году до 22 415 тонн в 2022 году.

С 2024 года в стране вводится обязательное разделение пищевых отходов. Вместе с раздельным сбором пищевых отходов возрастет потребность в просвещении и информировании населения о нововведениях.

Изменения в сроках оплаты