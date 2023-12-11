С Нового года вильнюсцы должны сортировать мусор иначе: можно обращаться за специальной тарой и пакетами

С 11 декабря вильнюсцы бесплатно могут получить специальную тару многоразового использования и одноразовые оранжевые пакеты. Их раздают в Вильнюсском муниципалитете, в староствах и на площадках по приему крупногабаритных отходов.

С начала следующего года вступает в силу новый порядок сортировки отходов. Жители столицы должны собирать пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые надо, хорошо завязав, бросать в контейнеры с коммунальными отходами. Эти отходы будут отделены от другого мусора и использованы для производства компоста, а пакеты пойдут на переработку.

Чтобы людям было легче приспособиться к новому порядку, с 11 декабря вильнюсцы могут бесплатно получить специальную тару (7 л) и одноразовые пакеты.

В многоразовую тару дома надо вложить пакет и отдельно в него собирать пищевые отходы.

Сейчас тару и пакеты уже раздают в здании муниципалитета (проспект Конституциёс, 3), в староствах и на площадках по приему крупногабаритных отходов.