2025.01.07 07:08

С Нового года – важные новшества для медработников: это коснется и пациентов

 
ru.DELFI.lt
Greitoji medicinos pagalba. Asociatyvi nuotr.
Greitoji medicinos pagalba. Asociatyvi nuotr.
ФОТО: ve.lt nuotr.

С Нового года врачи в Литве уже могут пользоваться видеокамерами и снимать агрессивных пациентов. Врачи могут не оказывать таким пациентам помощь. Такие поправки к закону о правах пациентов и возмещении ущерба здоровью принял парламент прошлого созыва. Правда, Минздрав еще не предусмотрел возможность съемки пациентов, а у Службы скорой помощи нет денег на видеокамеры, сообщает телевизионный канал LNK.

„Должен быть приказ, в котором установят порядок использования видеокамер, ведь во время оказания помощи мы не можем все время использовать камеры“, – сказала глава Паневежского отделения Скорой помощи Рута Рамошкене.

Rūta Ramoškienė

Работники скорой мечтали о видеокамерах.

„Мы радуемся, ждем, когда это станет возможным, поскольку работать опасно, мы не можем гарантировать, что на нас не нападут. Благодаря камерам сможем это доказать“, – сказала врач скорой Ева.

„Мы ждем ради защиты, поскольку бывают такие вызовы, во время которых нас оскорбляют, на нас нападают“, – сказал водитель-фельдшер Эдгарас.

Виргиния, работающая в скорой больше 30 лет, видит, что пациенты становятся физически и психологически агрессивнее. Камеры, по ее мнению, дадут не только чувство безопасности.

„Будет записана вся ситуация, ведь люди, если они были пьяны, чаще всего ничего не помнят или говорят, что не помнят“, – сказала она.

А ведь было время, вспоминает Виргиния, когда близкие больных ждали скорую у калитки или подъезда. И не только встречали, но и помогали нести инструменты, что уже говорить о пациентах.

Сейчас, по ее словам, помощь оказывают редко, у близких болят спины, ноги. А от пациентов врачам приходится убегать.

„Мы открыли дверь, а там пьяный на нас ножом замахивался“, – вспоминала Виргиния.

В таких случаях врачи не рискуют, а вызывают полицию. Иное дело - психологическое насилие. Сейчас, возможно, унижение врачей не будет безнаказанным.

„Я думаю, такие камеры будут действовать как превентивная мера, люди будут знать, что их снимают, поэтому и поведение их изменится“, – сказала депутат Юргита Сеёнене.

Jurgita Sejonienė

Такие нательные камеры будут у каждого члена бригады. В Литве больше 200 бригад, в каждой по два человека. Цена одного комплекта камер - 1500 евро.

„У нас приоритет - зарплаты, о нательных камерах мы даже не говорили“, – признала Рамошкене.

„Финансирование Скорой помощи увеличивается каждый год. Конечно, большая часть средств идет на зарплаты, н нет сомнений в том, что сейчас, когда новый порядок в силе, руководство должно думать и о деньгах на покупку таких камер“, – сказала Сеёнене.

Новый министр здравоохранения обещает ускорить процесс.

„Минздрав уже подготовил и согласовывает порядок использования нательных видеокамер, наверное, будет обсуждаться вопрос финансирования“, – сказала министр здравоохранения Мария Якубаускене.

Когда начнут снимать пациентов, пока неясно.

Весь сюжет LNK можно увидеть здесь:

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