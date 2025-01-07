С Нового года – важные новшества для медработников: это коснется и пациентов

Виргиния, работающая в скорой больше 30 лет, видит, что пациенты становятся физически и психологически агрессивнее. Камеры, по ее мнению, дадут не только чувство безопасности.

„Мы ждем ради защиты, поскольку бывают такие вызовы, во время которых нас оскорбляют, на нас нападают“, – сказал водитель-фельдшер Эдгарас.

„Мы радуемся, ждем, когда это станет возможным, поскольку работать опасно, мы не можем гарантировать, что на нас не нападут. Благодаря камерам сможем это доказать“, – сказала врач скорой Ева.

„Должен быть приказ, в котором установят порядок использования видеокамер, ведь во время оказания помощи мы не можем все время использовать камеры“, – сказала глава Паневежского отделения Скорой помощи Рута Рамошкене.

„Будет записана вся ситуация, ведь люди, если они были пьяны, чаще всего ничего не помнят или говорят, что не помнят“, – сказала она.

А ведь было время, вспоминает Виргиния, когда близкие больных ждали скорую у калитки или подъезда. И не только встречали, но и помогали нести инструменты, что уже говорить о пациентах.

Сейчас, по ее словам, помощь оказывают редко, у близких болят спины, ноги. А от пациентов врачам приходится убегать.

„Мы открыли дверь, а там пьяный на нас ножом замахивался“, – вспоминала Виргиния.

В таких случаях врачи не рискуют, а вызывают полицию. Иное дело - психологическое насилие. Сейчас, возможно, унижение врачей не будет безнаказанным.