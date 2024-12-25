С Нового года каждый десятый водитель в Литве не сможет управлять автомобилем

„Несмотря на то, что был дан переходный период, часть водителей оставляет этот вопрос на последний момент, рискуя лишиться права на вождение. Важно отметить, что новый порядок гарантирует большую безопасность на дорогах. Поэтому мы призываем водителей позаботиться о своей безопасности и безопасности других участников движения и пройти медкомиссию“, – сказал Артурас Юодейкис, представитель компании Lietuvos draudimаs.

Согласно исследованию, поэтому проблем с правами у них не будет.

Результаты исследования показали, что чаще всего медицинскую справку не обновили водители до 25 лет, люди с небольшими доходами и жители небольших населенных пунктов.

Узнать, действует ли ваша справка, можно на сайте Regitrа „Peržiūrėti medicinines pažymas“ (https://www.eregitra.lt/vepp-web/).

„Праздничный период - не самое удобное время для походов к врачам, однако откладывать эту процедуру не стоит, если вы планируете сесть за руль после Нового года, времени не осталось. Пройти комиссию можно в своей поликлинике или в любой другой поликлинике, предоставляющей такие услуги“, − напомнил Юодейкис.

По действующему порядку, водители до 65 лет должны проходить комиссию раз в 10 лет, с 66 до 79 лет - раз в 5 лет, старше 80 лет – раз в два года.

По данным Regitrа, с конца прошлого года медкомиссию прошли 350 000 литовских водителей.