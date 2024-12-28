С Нового года – болезненный удар по школам: учителя уже сейчас просят о помощи

„Мы подготовили общее обращение. Знаете, не хотим заваливать новую власть документами, пока работа в парламенте не началась. Сейчас уже назначен министр, но у него нет своей команды.

В просьбе указано, что такая помощь жизненно необходима. Ранее, когда школа получала 1,2% подоходного налога, на эти деньги ремонтировали внутренние помещения, коридоры, проводили мероприятия даже для города. Кроме того, финансово поддерживали способных учеников.

Однако от имени всех госучреждении мы оцениваем это решение отрицательно. Мы хотели бы переосмыслить ситуацию, мы изложили свое видение. Когда наше мнение предадут огласке, тогда все будет видно подробнее“, – сказал он.

Из-за такого решения, по словам Жвирдаускас, может появиться разобщение между государственными и частными школами, которые могут собирать деньги с родителей.

„У государственных школ есть статус получателей помощи, но, самое печальное, что претендовать на эти 1,2%мы уже не можем. Школы сейчас по эл. почте получают разные письма, в которых юридические конторы предлагают учреждать благотворительные фонды. Значит, появляются дополнительные проблемы.