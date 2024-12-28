С Нового года – болезненный удар по школам: учителя уже сейчас просят о помощи

Учитель паневежской гимназии им. Юозаса Балчикониса поделился просьбой директора помочь школе - перевести любую посильную сумму на счет школы.
В просьбе указано, что такая помощь жизненно необходима. Ранее, когда школа получала 1,2% подоходного налога, на эти деньги ремонтировали внутренние помещения, коридоры, проводили мероприятия даже для города. Кроме того, финансово поддерживали способных учеников.
После изменения приходится просить у людей перевести хоть какую-то сумму.
Президент Литовской ассоциации глав школ Дайнюс Жвирдаускас сказал Delfi, что новый порядок членам ассоциации не нравится.
„Мы подготовили общее обращение. Знаете, не хотим заваливать новую власть документами, пока работа в парламенте не началась. Сейчас уже назначен министр, но у него нет своей команды.
Однако от имени всех госучреждении мы оцениваем это решение отрицательно. Мы хотели бы переосмыслить ситуацию, мы изложили свое видение. Когда наше мнение предадут огласке, тогда все будет видно подробнее“, – сказал он.
Из-за такого решения, по словам Жвирдаускас, может появиться разобщение между государственными и частными школами, которые могут собирать деньги с родителей.
„У государственных школ есть статус получателей помощи, но, самое печальное, что претендовать на эти 1,2%мы уже не можем. Школы сейчас по эл. почте получают разные письма, в которых юридические конторы предлагают учреждать благотворительные фонды. Значит, появляются дополнительные проблемы.
Конечно, сейчас я не хотел бы особенно вдаваться в детали. Когда будет документ, все можно будет взять из него“.
Жвирдаускас акцентировал, что на протяжении многих лет немалая часть денег остается неперераспределенной.
„Вместо того, чтобы привлечь эти деньги в бюджеты неправительственных организаций, было решено одной группе вообще запретить из получать.
Это печальная ситуация. Я надеюсь, что новая исполнительная власть вернется к этому вопросу и оценит множество составляющих“, – сказал глава ассоциации.
Он указал, что школа, которую он возглавляет, узнав об этом решении, открыла два фонда помощи.
По словам Жвирдаускаса, они надеются, что родители, которые переводили школам эти 1,2%, сейчас будут переводить их в эти фонды.
„Я думаю, ведь и так люди переводили, а вообще миллионные суммы остаются неперерасределенные. Это странно, но я понимаю, мы живем в демократическом обществе, мы должны уважать разные мнения. Трудно сказать, можно ли еще что-то изменить.
Сейчас у школ будут вызовы при оплате услуг адвокатов, ведь муниципалитеты не выделяют столько денег, сколько нужно школам. За эти деньги поощряли учеников, организовывали поездки“, – сожалел он.