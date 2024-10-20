2024.10.20 15:28

С началом отопительного сезона – предупреждение владельцам индивидуальных домов

 
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Один за другим города и районы Литвы начинают подачу централизованного отопления, а с похолоданием активный отопительный сезон начинают и владельцы индивидуальных домов, использующих системы автономного отопления. Эксперты отмечают, что жильцам, использующим твердое топливо, следует провести чистку каминов и дымоходов, а также проверку печей, каминов и котлов, пишет портал MadeinVilnius.

По статистике Департамента противопожарной охраны и спасения, наиболее распространенной причиной пожаров являются нарушения и невыполнение требований по установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов.

„Данные нашей компании также показывают, что неисправные системы отопления и неприсмотренные дымоходы являются одними из основных причин пожаров в индивидуальных домах. Это становится особенно актуальным в холодное время года, когда твердое топливо сжигается постоянно, часто несколько раз в день, а из-за скопившейся в дымоходах сажи может возникнуть пожар“, — говорит Артурас Юодейкис, директор департамента претензий компании Lietuvos draudimas.

По данным Lietuvos draudimas, в прошлом году зафиксировано почти 1000 пожаров и нанесенных огнем ущерба зданиям и находящемуся в них имуществу. Средняя выплата ущерба при пожаре составила 7500 евро – это самый высокий средний ущерб по страхованию жилья по сравнению с другими жилищными рисками (природные стихии, вода, кража).

„Хотя ущерб от пожаров не составляет значительной части в общей статистике ущерба жилью, стоит подчеркнуть, что пожары в зданиях вызывают катастрофические последствия с большими материальными потерями и человеческими жертвами. И хотя бы части таких пожаров можно избежать, если не забывать регулярно присматривать за системами отопления и особенно дымоходами“, — комментирует А. Юодейкис.

По словам эксперта, когда такие ремонтные работы постоянно задерживаются или не проводятся вообще, зачастую новый отопительный сезон начинается без чистки дымоходов, а позже причиной пожара становится загоревшаяся в них сажа.

„Сажа, скапливающаяся в дымоходах, является очень распространенной причиной пожаров в жилых домах. Каждый раз при топке печи твердым топливом в дымоходе скапливается сажа, образуя вязкую и легковоспламеняющуюся смолу, которая чрезвычайно быстро воспламеняется при воздействии огня. Чистка дымохода действительно может помочь защитить имущество и жизнь людей в таком доме“, — подчеркивает эксперт.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в прошлом году пожаров в индивидуальных домах произошло почти в 3 раза больше, чем в многоквартирных.

А. Юодейкис подчеркивает, что перед каждым холодным сезоном владельцам индивидуальных домов следует предпринять следующие шаги:

• Перед началом активного отопительного сезона прочистите дымоход, дымоходные и печные каналы, а наилучшее качество работ будет достигнуто, если доверить их профессионалу своего дела;

• Рекомендуется тщательно проверять системы отопления, при наличии признаков дефектов или неисправностей не затягивать и приступить к ремонту;

• Осмотрите и очистите твердотопливные печи вместе с дымоходом. При обнаружении подозрительных неисправностей, трещин и других неисправностей проконсультируйтесь со специалистами;

•Важную роль также играют детекторы дыма, которые необходимо не только установить, но и проверить их работу перед началом отопительного сезона. Детекторы дыма помогают вовремя обнаружить источник возгорания и предотвратить возникновение пожара.

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