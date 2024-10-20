С началом отопительного сезона – предупреждение владельцам индивидуальных домов

По данным Lietuvos draudimas, в прошлом году зафиксировано почти 1000 пожаров и нанесенных огнем ущерба зданиям и находящемуся в них имуществу. Средняя выплата ущерба при пожаре составила 7500 евро – это самый высокий средний ущерб по страхованию жилья по сравнению с другими жилищными рисками (природные стихии, вода, кража).

„Данные нашей компании также показывают, что неисправные системы отопления и неприсмотренные дымоходы являются одними из основных причин пожаров в индивидуальных домах. Это становится особенно актуальным в холодное время года, когда твердое топливо сжигается постоянно, часто несколько раз в день, а из-за скопившейся в дымоходах сажи может возникнуть пожар“, — говорит Артурас Юодейкис, директор департамента претензий компании Lietuvos draudimas .

По статистике Департамента противопожарной охраны и спасения, наиболее распространенной причиной пожаров являются нарушения и невыполнение требований по установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов.

„Хотя ущерб от пожаров не составляет значительной части в общей статистике ущерба жилью, стоит подчеркнуть, что пожары в зданиях вызывают катастрофические последствия с большими материальными потерями и человеческими жертвами. И хотя бы части таких пожаров можно избежать, если не забывать регулярно присматривать за системами отопления и особенно дымоходами“, — комментирует А. Юодейкис.

По словам эксперта, когда такие ремонтные работы постоянно задерживаются или не проводятся вообще, зачастую новый отопительный сезон начинается без чистки дымоходов, а позже причиной пожара становится загоревшаяся в них сажа.