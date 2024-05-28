2024.05.28 10:18

С начала войны вильнюсцы предоставили жилье более 5 000 украинцам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Украинский и литовский флаги
Украинский и литовский флаги

В апреле этого года завершилась выплата компенсаций за жилье, предоставленное украинским военным беженцам. По оценкам, с начала войны жилье в столице было предоставлено более 5 тыс. украинцам.

По подсчетам директора Vilniaus miesto būstas (Вильнюсский городской жилищный фонд) Роситы Жибелене, всего за эти два года компенсацию получил 2031 житель Вильнюса, предоставивший жилье 5785 украинцам. В среднем в одном жилище проживало около 4 беженцев.

Размер компенсации за предоставление жилья на правах пользования для украинцев зависел от количества размещенных людей. За одного размещенного украинца платили 150 евро, а за каждого последующего, размещенного в том же жилище, – по 50 евро в месяц.

„Как жители Вильнюса, так и различные учреждения, бизнес отреагировали и сплотились чрезвычайно быстро, а большинство украинцев получили жилье в Вильнюсе. В 2023 г. количество размещенных украинцев уже значительно сократилось – вполне вероятно, что некоторые из них начали жить самостоятельно: нашли работу, арендовали жилье на рынке, а также стали пользоваться компенсацией части арендной платы за жилье“, – цитируются слова Р. Жибелене в пресс-релизе.

По данным Vilniaus miesto būstas, в 2022 г. компенсацию расходов на аренду жилья получили 498 украинских семей, а в 2023 г. – 1804 семьи.

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