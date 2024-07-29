С начала бури на уборку поваленных деревьев по всей Литве пожарные выезжали 550 раз

По данным ДПОС, к 6 часам утра понедельника пожарные получили 323 сообщения о поваленных деревьях, а с 6.00 час. до 13.00 час. – еще 232 таких вызова.
„В понедельник поступило 207 сообщений о поваленных на проезжую часть деревьях и ветках, 15 сообщений о деревьях и ветках, упавших на автомобили, еще 10 случаев зафиксировано, когда деревья упали на здания“, – прокомментировала Elta представитель ДПОС Эдита Зданявичене.
По данным ДПОС, больше всего звонков по поводу поваленных деревьев в понедельник поступило из центрального и северного регионов Литвы, т. е. из Паневежского уезда.
Как ранее сообщила представитель ДПОС Вида Шмигельскене, в понедельник в Григишкес поваленное дерево нанесло женщине смертельные ранения. Как сообщает портал Delfi, по данным полиции, женщина (1974 г. р.), погибшая в результате падения дерева, выгуливала собаку. Сообщается, что прибывшие на место прошествия врачи пытались реанимировать женщину, однако безрезультатно.
ДПОС в настоящее время не располагает данными о других возможных случаях гибели или получения увечий. Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в понедельник во многих районах и местах Восточной Литвы пройдут сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, 16-21, местами 22-27 м/с. Самая высокая температура воздуха – 16-21 градус.