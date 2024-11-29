2024.11.29 12:19

С места крушения грузового самолета DHL вывозят крупные обломки

 
Ринатас Хайрулинас
ru.DELFI.lt

Портал ведет прямую трансляцию с места крушения грузового самолета в Вильнюсе. Рабочие вывозят крупные обломки.

Полиция нашла ангар, в который перевозят остатки самолета.

„Хранить их можно будет бесплатно“, – сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Где находится ангар, из соображений безопасности не сообщают.

Напомним, что грузовой самолет Boeing 737 разбился в Вильнюсе, на ул. Жирню 25 ноября рано утром. Во время крушения погиб 48-летний пилот (гражданин Испании), пострадали еще трое членов экипажа. Самолет принадлежал испанской компании Swift Air, его для перевозки посылок использовала немецкая компания DHL.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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