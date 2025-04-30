С мая в Литве ждет ряд изменений: что важно знать

С 1 мая округляется окончательная сумма при покупке товаров и услуг. С 1 мая 2025 года в Литве в обороте уменьшится количество монет достоинством в 1 и 2 цента. При оплате за покупки и услуги наличными торговцы будут округлять сумму счета. Сообщается, что самое главное, о чем должны помнить жители - это то, что новый порядок никак не повлияет на цены на товары и услуги. Округлять будут лишь конечную сумму. Важно также помнить, что округлять сумму будут только при наличном расчете, в остальных случаях цены не будут меняться. Общую сумму счета будут округлять по математическому правилу: в меньшую или большую сторону до ближайших 5 центов (до цифры на 5 или 0).
если конечная сумма будет заканчиваться на 1 или 2 цента – ее будут округлять до 0;
если на 3 или 4 цента – до 5 центов;
если на 6 или 7 центов – до 5 центов;
если на 8 или 9 центов – до 10 центов.
Кроме того, будут округлять возвращаемую покупателю сумму наличными, если он вернет товар или деньги за некачественную услугу.
С мая в Вильнюсе отопление будет на 14% дешевле. Цена на центральное отопление в мае уменьшится и будет 4,79 цт/кВт (без НДС) или 5,22 цт/кВт (с 9% НДС).
С 1 мая вступают в силу принятые летом прошлого года поправки к закону об утилизации упаковок, запрещающие заведениям общепита бесплатно раздавать пластиковые одноразовые упаковки. Запрещается раздавать одноразовую тару бесплатно, если в нее кладут еду или наливают напитки. Запрет не действует, если еда или напитки были доставлены в точку распространения уже упакованными. С 1 мая все заведения общепита в Литве будут взимать деньги за одноразовые упаковки для еды и напитков или предлагать альтернативу: многоразовые упаковки или одноразовые без пластика, или многоразовые. Во время массовых мероприятий ли на пляжах заведения общепита будут давать посуду под залог. Вернув тару, человек получит залог. Размер залога компании будут устанавливать сами.