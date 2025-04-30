С мая в Литве ждет ряд изменений: что важно знать

С 1 мая округляется окончательная сумма при покупке товаров и услуг. С 1 мая 2025 года в Литве в обороте уменьшится количество монет достоинством в 1 и 2 цента. При оплате за покупки и услуги наличными торговцы будут округлять сумму счета. Сообщается, что самое главное, о чем должны помнить жители - это то, что новый порядок никак не повлияет на цены на товары и услуги. Округлять будут лишь конечную сумму. Важно также помнить, что округлять сумму будут только при наличном расчете, в остальных случаях цены не будут меняться. Общую сумму счета будут округлять по математическому правилу: в меньшую или большую сторону до ближайших 5 центов (до цифры на 5 или 0).