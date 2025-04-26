С мая не будет одноразовой пластиковой упаковки: придется платить

„С 1 мая вступает в силу запрет на бесплатную раздачу предприятиями общественного питания одноразовой пластиковой упаковки для продуктов питания и напитков. Однако будут сделаны исключения для компаний, торгующих на пляжах и на массовых мероприятиях. В таких случаях одноразовая пластиковая упаковка для продуктов питания и напитков будет продаваться только с залогом, который потребители смогут вернуть, сдав использованную упаковку. Запрет также не будет применяться, если еда или напитки были доставлены в точку продажи уже упакованными для индивидуального потребления“, — говорит С. Бумблауските-Кяулейкене.