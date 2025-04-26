С мая не будет одноразовой пластиковой упаковки: придется платить

Согласно пресс-релизу, эти изменения являются частью „зеленых“ инициатив ЕС, направленных на сокращение загрязнения пластиком и содействие устойчивому потреблению. Что меняется и кому применяются исключения? Каковы предусмотрены штрафы? Подробнее об этом рассказывает ассоциированный партнер юридической фирмы „Ellex Valiunas“, адвокат Симона Бумблауските-Кяулейкене.
Что изменится и кому применяются исключения?
„С 1 мая вступает в силу запрет на бесплатную раздачу предприятиями общественного питания одноразовой пластиковой упаковки для продуктов питания и напитков. Однако будут сделаны исключения для компаний, торгующих на пляжах и на массовых мероприятиях. В таких случаях одноразовая пластиковая упаковка для продуктов питания и напитков будет продаваться только с залогом, который потребители смогут вернуть, сдав использованную упаковку. Запрет также не будет применяться, если еда или напитки были доставлены в точку продажи уже упакованными для индивидуального потребления“, — говорит С. Бумблауските-Кяулейкене.
По ее словам, предприятия общественного питания будут обязаны предлагать альтернативы без пластика — одноразовую упаковку, многоразовую тару и посуду. Однако предоставление альтернативных вариантов не будет обязательным при продаже еды и напитков на вынос.
С новым порядком увеличится спрос на экологичную упаковку
Адвокат утверждает, что в Литве ежегодно потребляется около 40 млн штук одноразовых кофейных стаканчиков, большинство из которых не перерабатываются и становятся источником загрязнения. Ужесточение регулирования будет способствовать росту производства более экологичной упаковки, что позволит сократить количество пластиковых отходов в смешанном потоке отходов. Новое регулирование также должно способствовать более устойчивой системе общественного питания.
Штрафы до 5000 евро для тех, кто не соблюдает запреты
„В целях контроля за соблюдением новых правил, которые вступят в силу, Департамент охраны окружающей среды со второй половины 2025 года начнет проводить целевые проверки в заведениях общественного питания Литвы. За несоблюдение новых правил предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 5000 евро, а для физических лиц — от 30 до 200 евро“, — отмечает адвокат Симона Бумблауските-Кяулейкене. В последние недели постоянно говорят о том, что США планируют всемерно содействовать развитию отрасли ископаемого топлива. Похоже, что сегодня мировая „зеленая“ политика зависит исключительно от Европы. Похвально, что ЕС относится к этим вопросам очень серьезно и продолжает успешно реализовывать политику „зеленого курса“.