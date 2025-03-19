С лежавшей в шкафчике подарочной карты пропали 50 евро: обстоятельства выясняет полиция

„В феврале 2024 года я получила в подарок карту Ikea на 100 евро. Она пролежала в шкафчике до февраля этого года, потом я отправилась за покупками. Выбрала все, что мне нужно было, а в кассе выяснилось, что на карте всего 50 евро. Это очень странно, поскольку карту никто не использовал“, – рассказала женщина.
Она стала выяснять, куда пропали 50 евро.
„Мне удалось узнать только, что кто-то в октябре 2024 года делал покупки в магазине и оплатил их моей картой, сняв 50 евро, остальное заплатил своей банковской картой (известны только 4 последних ее цифры).
Я обратилась в полицию, полиция обратилась в Ikea. Ikea ответила, что у нее нет записей видеокамер, поскольку это было давно и что она не располагает данными о полном номере банковской карты, которой оплатили покупки. Все это очень странно, ведь они работают с банками и по данным оплаты за конкретный день можно найти все данные, что помогло бы полиции найти владельца карты. IKEA сообщила, что ее подарочные карты не могут дублироваться, у каждой есть уникальный код. Видно, сумма слишком невелика, чтобы кто-то начал что-то начал делать“, – писала она.
Женщина еще надеется вернуть деньги. Журналисты обратились в Ikea, его представители сказали, что им об этой ситуации известно, они общаются с правоохраной.
„Нам известна эта ситуация – мы общаемся с покупателем и с полицией, которая выясняет обстоятельства происшествия, выясняет, кто использовал карту в октябре 2024 г. Мы передали полиции все данные об этой операции.
Система выдачи и использования подарочных карт IKEA действует так, чтобы была гарантирована надежность и безопасность. У каждой карты есть уникальный код, а номер карты - непоследовательная комбинация цифр. Карту можно использовать не один раз, но во время оплаты ее надо предъявить – фотографии, коды или номера карт не принимаются при расчете.
Мы сожалеем в связи со сложившимися обстоятельствами“, – сказала представитель Ikea Рената Данте.