С лежавшей в шкафчике подарочной карты пропали 50 евро: обстоятельства выясняет полиция

„В феврале 2024 года я получила в подарок карту Ikea на 100 евро. Она пролежала в шкафчике до февраля этого года, потом я отправилась за покупками. Выбрала все, что мне нужно было, а в кассе выяснилось, что на карте всего 50 евро. Это очень странно, поскольку карту никто не использовал“, – рассказала женщина.

Я обратилась в полицию, полиция обратилась в Ikea. Ikea ответила, что у нее нет записей видеокамер, поскольку это было давно и что она не располагает данными о полном номере банковской карты, которой оплатили покупки. Все это очень странно, ведь они работают с банками и по данным оплаты за конкретный день можно найти все данные, что помогло бы полиции найти владельца карты. IKEA сообщила, что ее подарочные карты не могут дублироваться, у каждой есть уникальный код. Видно, сумма слишком невелика, чтобы кто-то начал что-то начал делать“, – писала она.