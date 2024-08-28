С каждым днем все теплее: когда температура снова превысит 30 градусов?

На большей части территории страны будет ясно. Воздух прогреется до 22–25, местами до 27 градусов тепла.

В четверг сохранится зона высокого атмосферного давления. Ночью будет сухо и ясно. Ночью температура опустится до 10–15 градусов, на Куршской косе будет 17 градусов.

В четверг днем антициклон понемногу будет уходить на северо-восток, ожидается малооблачная погода. Без осадков. Днем будет 25–29, местами до 30 градусов тепла.