С каждым днем будет становиться все холоднее

Несмотря на высокое атмосферное давление, погода будет облачной. Прояснения возможны лишь местами, в основном на юге страны. Особых осадков не ожидается. Днем будет всего 4-7, лишь местами 8 градусов тепла.

Похожей погода будет и в понедельник. Дождевых облаков не будет, поэтому осадков не ожидается. Ночью облачность немного уменьшится, поэтому станет холоднее. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 4-8 градусов тепла.