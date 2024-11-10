2024.11.10 07:49

С каждым днем будет становиться все холоднее

 
ru.DELFI.lt
Šaltis sostinėje
Šaltis sostinėje
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье антициклон из Литвы не уйдет.

Несмотря на высокое атмосферное давление, погода будет облачной. Прояснения возможны лишь местами, в основном на юге страны. Особых осадков не ожидается. Днем будет всего 4-7, лишь местами 8 градусов тепла.

Похожей погода будет и в понедельник. Дождевых облаков не будет, поэтому осадков не ожидается. Ночью облачность немного уменьшится, поэтому станет холоднее. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 4-8 градусов тепла.

Во вторник осадков не ожидается, однако и ночью и днем станет прохладнее.

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