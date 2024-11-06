С декабря в Литве меняются Правила дорожного движения: что надо знать

„Мы хотим большей безопасности на дорогах и внести ясность. Устанавливается безопасное расстояние при боковом обгоне самых уязвимых участников движения – велосипедистов и пешеходов. Некоторые перемены уже давно назрели, например, стоянка машин в запрещенных местах. Мы верим, что новые требования будут способствовать более безопасному и ответственному окружению на дорогах“, – сказал вице-министр сообщения Юлюс Скачкаускас.

При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее 1 м, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 м.