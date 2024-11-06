2024.11.06 14:34

С декабря в Литве меняются Правила дорожного движения: что надо знать

 
ru.DELFI.lt
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Eismas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

С 1 декабря 2024 года в Литве вступают в силу поправки к Правилам дорожного движения (ПДД). Важнейшее новшество – соблюдение безопасного расстояния при обгоне или объезде велосипедистов и пешеходов, будет также запрещено оставлять машины на дорогах с интенсивным движением, появятся новые дорожные знаки, сообщает Министерство транспорта и сообщения.

„Мы хотим большей безопасности на дорогах и внести ясность. Устанавливается безопасное расстояние при боковом обгоне самых уязвимых участников движения – велосипедистов и пешеходов. Некоторые перемены уже давно назрели, например, стоянка машин в запрещенных местах. Мы верим, что новые требования будут способствовать более безопасному и ответственному окружению на дорогах“, – сказал вице-министр сообщения Юлюс Скачкаускас.

При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее 1 м, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 м.

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Ужесточены и требования стоянки. Автомобили и прицепы запрещено оставлять у дорог с двумя или более полосами движения в одном направлении, если скорость движения на них больше 50 км/ч. Машины можно оставлять только в отведенных для этого местах.

В правила включены и новые дорожные знаки. Знак „Зона низкого загрязнения“ будет отмечать установленную муниципалитетом зону, в которой запрещено или ограничено движение всех моторных средств, за исключением тех, которые не загрязняют окружающую среду.

Чтобы информировать участников движения, отныне в правилах указано, какие нарушения фиксируют стационарные посты контроля скорости, отмеченные знаком „Автоматический контроль за движением“. Новый знак с изображением фотокамеры будет отмечать посты контроля скорости, фиксирующие превышение скорости, а знак старого образца означает, что радар фиксирует другие нарушения ПДД.

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