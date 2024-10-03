С четверга начнут отапливаться учебные и медицинские учреждения Паневежиса

По сообщению Паневежского городского самоуправления, решение о начале отопительного сезона в ближайшее время в некоторых учреждениях было принято после опроса их руководителей.
„По усмотрению руководителей образовательных учреждений необходимо начать отопительный сезон, так как в таких условиях сложно работать и увеличивается вероятность простудиться. С учетом полученных положительных ответов, с завтрашнего дня, 3 октября, начнут отапливать дошкольные, общеобразовательные учреждения, учреждения неформального образования и образовательные учреждения, дополняющие формальное образование. С завтрашнего дня отопление будет включено и в учреждениях здравоохранения“, - говорится в сообщении муниципалитета.
При этом о начале отопительного сезона в жилых домах, бюджетных учреждениях, предприятиях и организациях пока не сообщается.
В среду отопительный сезон начался в Таурагском и Вильнюсском районном самоуправлениях. Отопление включено всем жителям Таураге, а также образовательным и медицинским учреждениям Вильнюсского района.