С 31 мая по 2 июня Паланга приглашает на фестиваль Курорта

Разнообразные мероприятия
В течение всех выходных в различных общественных местах курорта будет царить праздничное настроение: на площади Юрате и Каститиса, в парке Бирутес, на улицах Басанавичюса и Витаутаса и в других местах. Организаторы фестиваля обещают, что во время праздника в Паланге будет много веселых и интересных мероприятий для людей всех возрастов и интересов. Помимо мероприятий, посвященных памяти графа Тышкевича, будут организованы концерты, спортивные аттракционы и семейные развлечения.
Программа фестиваля - здесь.
Как и каждый год, первым о фестивале возвестит ярмарка, которая будет гудеть на улице Витауто с полудня пятницы, 31 мая.
В первый день фестиваля вас ждет множество других развлечений - выступления линейных танцоров, художественные выставки и веселый Двор радости в Курхаусе.
Вечером, в 20.40, на площади Юрате и Каститиса прозвучит официальное объявление о начале Курортного фестиваля, и Палангу наполнят звуки музыки.
Самое большое веселье - в субботу
Самое большое веселье будет в субботу, 1 июня. Оркестр Паланги традиционно разбудит город рано утром и пригласит вас насладиться началом лета. Помимо вышеупомянутых мероприятий, гостей всех возрастов ждет еще больше развлечений, а разнообразие аттракционов будет поистине впечатляющим.
Хорошее настроение гарантировано
В воскресенье, 2 июня, также будет много развлечений: различные спортивные соревнования и мероприятия, семейные развлечения, образовательные программы и выступления специальных служб.
Организаторы фестиваля приглашают вас не упустить возможность посетить Палангу - хорошее настроение, незабываемые развлечения и выходные, полные приятных сюрпризов, вам гарантированы.