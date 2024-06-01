2024.06.01 11:08

С 31 мая по 2 июня Паланга приглашает на фестиваль Курорта

 
ru.DELFI.lt
Pirmasis vasaros savaitgalis Palangoje
Pirmasis vasaros savaitgalis Palangoje
ФОТО: Mindaugas Milinis

Паланга приглашает вас на праздник - фестиваль Курорта, который пройдет в ближайшие выходные, с 31 мая по 2 июня. В этом году он особенный, пронизанный духом времен графа Тышкевича, поскольку город отмечает 200-летие с того дня, когда дворянская семья приобрела поместье в Паланге и вокруг него стал постепенно формироваться курортный город, сообщает самоуправление Паланги.

Разнообразные мероприятия


В течение всех выходных в различных общественных местах курорта будет царить праздничное настроение: на площади Юрате и Каститиса, в парке Бирутес, на улицах Басанавичюса и Витаутаса и в других местах. Организаторы фестиваля обещают, что во время праздника в Паланге будет много веселых и интересных мероприятий для людей всех возрастов и интересов. Помимо мероприятий, посвященных памяти графа Тышкевича, будут организованы концерты, спортивные аттракционы и семейные развлечения.
Программа фестиваля - здесь.

Как и каждый год, первым о фестивале возвестит ярмарка, которая будет гудеть на улице Витауто с полудня пятницы, 31 мая.

В первый день фестиваля вас ждет множество других развлечений - выступления линейных танцоров, художественные выставки и веселый Двор радости в Курхаусе.

Вечером, в 20.40, на площади Юрате и Каститиса прозвучит официальное объявление о начале Курортного фестиваля, и Палангу наполнят звуки музыки.

Самое большое веселье - в субботу


Самое большое веселье будет в субботу, 1 июня. Оркестр Паланги традиционно разбудит город рано утром и пригласит вас насладиться началом лета. Помимо вышеупомянутых мероприятий, гостей всех возрастов ждет еще больше развлечений, а разнообразие аттракционов будет поистине впечатляющим.
Pirmasis vasaros savaitgalis Palangoje

Хорошее настроение гарантировано


В воскресенье, 2 июня, также будет много развлечений: различные спортивные соревнования и мероприятия, семейные развлечения, образовательные программы и выступления специальных служб.

Организаторы фестиваля приглашают вас не упустить возможность посетить Палангу - хорошее настроение, незабываемые развлечения и выходные, полные приятных сюрпризов, вам гарантированы.

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