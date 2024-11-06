В Литве с 2025 года придется регистрировать новые карты предоплаты: как это будет происходить

„Мы хотим, чтобы все новые клиенты, покупая карты, могли просто пройти регистрацию во всей Литве. Поэтому мы долгое время готовились к этому. Для нас важно, чтобы зарегистрировать новую карту без проблем мог и пожилой и молодой человек и недееспособный человек, и человек, у которого мало времени“, – сказал Гинтас Бутенас, гендиректор Bitė Lietuva.