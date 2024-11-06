В Литве с 2025 года придется регистрировать новые карты предоплаты: как это будет происходить

Решение о регистрации SIM-карт предоплаты принял парламент Литвы. Цель такого решения - борьба с телефонным мошенничеством. Регистрировать придется только новые карты предоплаты.
„Мы хотим, чтобы все новые клиенты, покупая карты, могли просто пройти регистрацию во всей Литве. Поэтому мы долгое время готовились к этому. Для нас важно, чтобы зарегистрировать новую карту без проблем мог и пожилой и молодой человек и недееспособный человек, и человек, у которого мало времени“, – сказал Гинтас Бутенас, гендиректор Bitė Lietuva.
Для идентификации нового пользователя компания выбрала технологическую компанию Ondato, которая разрабатывает программы для подтверждения личности и профилактики отмывания денег.
„Мы планируем, что новые наши клиенты смогут подтвердить свою личность по интернету на специальной странице для регистрации. Им понадобятся обычные средства идентификации – мобильная подпись, э-банкинг или приложение Smart-ID. Кроме того, можно идентифицировать клиента в салонах Литвы. О необходимости подтвердить личность клиентов будут информировать с помощью смс-сообщений и голосовых сообщений. Если новый клиент не подтвердит свою личность, он не сможет пользоваться мобильной связью и интернетом“, – сказал Бутенас.
Информацию о необходимости подтвердить личность клиенты будут получать на 4 языках: литовском, английском, русском и немецком (для военных немецкой бригады, которые приедут в Литву, и их близких).