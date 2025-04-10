С 15 апреля в Литве изменится система записи к врачам: что ждать пациентам

„Больницы, которые добровольно согласились, протестируют эту систему, регистрируя без имени врача, и мы посмотрим на результаты, насколько она эффективна и действенна, особенно в плане сокращения очередей“, - в четверг Žinių radijas сказала М. Якубаускене.
„Если практика покажет, что решение не работает, мы будем искать другое“, - добавила она.
Как пояснила М. Якубаускене, в рамках новой процедуры пациенты будут записываться не к конкретному врачу, а в кабинет нужного специалиста.
„У нас есть пилотные медицинские учреждения, где мы просто попросим их апробировать практику записи пациентов не к конкретному врачу, например, к конкретному Йонайтису, Петрайтису или какому-то другому врачу, а в кабинет. Если нужна консультация эндокринолога, пациент записывается к эндокринологу или кардиологу“, - сказала она.
По словам министра, люди хотят выбирать конкретных врачей, поскольку либо уже обращались к ним, либо слышали отзывы, что этот человек – лучший специалист в своей области.
„Такая система формирует очереди отчасти потому, что люди хотят попасть к тем самым хорошим, самым известным, знаменитым, несомненно квалифицированным врачам. Но мы исходим из того, что все врачи с медицинским образованием, окончившие ординатуру, оказывают качественные услуги. Мы доверяем всем врачам, но, слыша голос пациентов, вместо массового применения положения мы попробуем его в пилотном режиме“, - продолжила она.
По словам М. Якубаускене, цель – таким образом уравнять очереди, повысить доступность услуг и сократить время ожидания. В системе предварительной записи пациент сможет увидеть среднее время ожидания приема у конкретного врача или медицинского учреждения в целом.
„Опять же, больше прозрачности – пациент сможет выбирать, если он может поехать на другой конец города в другое медицинское учреждение, он сможет получить услугу там через неделю или подождать ближе к дому и получить услугу через месяц“, - сказала М. Якубаускене.
С 15 апреля, когда вступит в силу новый порядок, медицинские учреждения должны будут публиковать в системе электронного здравоохранения (e.sveikata) четырехмесячные графики приема врачей, при этом не менее 80 проц. времени приема должно быть открыто для пациентов. Оставшиеся визиты будут зарезервированы медицинскими учреждениями для неотложных и повторных визитов.
Как и прежде, если в системе электронной регистрации в конкретном учреждении нет свободных часов записи к специалисту, пациент будет помещен в лист ожидания и получит услугу, когда появятся дополнительные часы записи или когда уже зарегистрировавшийся пациент откажется от консультации.
Согласно действующей процедуре, система публикует график оказания услуг не менее чем на три месяца, если график работы врача постоянный.