С 15 апреля в Литве изменится система записи к врачам: что ждать пациентам

„У нас есть пилотные медицинские учреждения, где мы просто попросим их апробировать практику записи пациентов не к конкретному врачу, например, к конкретному Йонайтису, Петрайтису или какому-то другому врачу, а в кабинет. Если нужна консультация эндокринолога, пациент записывается к эндокринологу или кардиологу“, - сказала она.

Как пояснила М. Якубаускене, в рамках новой процедуры пациенты будут записываться не к конкретному врачу, а в кабинет нужного специалиста.

„Если практика покажет, что решение не работает, мы будем искать другое“, - добавила она.

„Больницы, которые добровольно согласились, протестируют эту систему, регистрируя без имени врача, и мы посмотрим на результаты, насколько она эффективна и действенна, особенно в плане сокращения очередей“, - в четверг Žinių radijas сказала М. Якубаускене.

По словам М. Якубаускене, цель – таким образом уравнять очереди, повысить доступность услуг и сократить время ожидания. В системе предварительной записи пациент сможет увидеть среднее время ожидания приема у конкретного врача или медицинского учреждения в целом.

„Такая система формирует очереди отчасти потому, что люди хотят попасть к тем самым хорошим, самым известным, знаменитым, несомненно квалифицированным врачам. Но мы исходим из того, что все врачи с медицинским образованием, окончившие ординатуру, оказывают качественные услуги. Мы доверяем всем врачам, но, слыша голос пациентов, вместо массового применения положения мы попробуем его в пилотном режиме“, - продолжила она.

По словам министра, люди хотят выбирать конкретных врачей, поскольку либо уже обращались к ним, либо слышали отзывы, что этот человек – лучший специалист в своей области.

„Опять же, больше прозрачности – пациент сможет выбирать, если он может поехать на другой конец города в другое медицинское учреждение, он сможет получить услугу там через неделю или подождать ближе к дому и получить услугу через месяц“, - сказала М. Якубаускене.

С 15 апреля, когда вступит в силу новый порядок, медицинские учреждения должны будут публиковать в системе электронного здравоохранения (e.sveikata) четырехмесячные графики приема врачей, при этом не менее 80 проц. времени приема должно быть открыто для пациентов. Оставшиеся визиты будут зарезервированы медицинскими учреждениями для неотложных и повторных визитов.