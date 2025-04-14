2025.04.14 13:00

С 15 апреля пациентов в Литве ждет новый порядок регистрации к врачам

 
ru.DELFI.lt
Pristatyta atnaujinta Šeškinės poliklinikos registratūra
Pristatyta atnaujinta Šeškinės poliklinikos registratūra
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

С 15 апреля пациентов Литвы ждет новый порядок регистрации к врачам-специалистам. Медучреждения должны представлять списки свободных мест на четыре месяца вперед. Пациенты надеются, что система станет более прозрачной, сообщают журналисты телеканала TV3.lt.

В соответствии с новым порядком о свободных местах придется информировать 25 числа текущего месяца. Порядок будет действовать с 15 апреля 2025 года. Указано, что открыты должны быть не меньше 80% визитов. Остальную их часть медучреждения могут бронировать для экстренных случаев и контрольных визитов.

Минздрав отмечает, что новшество позволит удобнее планировать визит к врачам, ведь до сих пор большая часть учреждений открывала графики на месяц.

Кроме того, надеются, что новый порядок сделает систему прозрачнее.

„Во-первых, у пациентов появится больше вариантов, будет больше выбора. Это важно, когда речь идет о прозрачности, все смогут видеть объективные данные, реальные очереди“, – сказала вице-министр Елена Челуткене.

„Амбулаторные консультации представляют проблему для большинства членов общества, мы видим, что важно показывать реальные очереди, чего сейчас люди не видят (...)“, – сказала она.

Если в конкретном учреждении не будет свободных мест в те 4 месяца, данные о которых будут открыты, пациента будут записывать в очередь. Тогда ему предложат место, как только оно появится или если кто-то откажется от консультации.

„Эта очередь ожидающих тоже будет видна в системе“, – указал Минздрав.

Медучреждения уже сейчас говорят, что такое обязательство связано с вызовами, придется согласовывать время работы врачей, а это непростая задача, ведь врачи работают в нескольких местах.

Представитель пациентов Неринга Чакене согласилась с тем, что некоторые неудобства новый порядок вызовет, и очереди он точно не уменьшит. Однако, по ее словам, важнее, что пациенты будут чувствовать себя увереннее.

„Стремление хорошее – внесут больше ясности, появится возможность скорее узнать, когда можно попасть к врачу. Сейчас, когда мы спрашиваем у пациентов о качестве услуг, они ставят на первое место не вопрос нерешенной проблемы, а ясность в вопросе визитов. Видно, это отражает многолетнюю ситуацию, когда беспокойство человека, нуждающегося в визите к врачу, длиться долго“, – сказала директор Ассоциации помощи онкобольным (POLA).

По ее словам, важно не только открыть больше визитов, но и возможность регистрации в очередь через систему.

„Сейчас часто человек звонит, узнает, что места нет, но его информируют, что к одному специалисту будут регистрировать в такой-то день, а к другому записали в очередь. Сейчас появится возможность регистрации как для самих пациентов, так и для медучреждений.

Очень важно видеть процесс, как с очередями в детские сады – не должно быть такого, чтобы кто-то „пролезал“ без очереди. Если нет приоритета, очередь должны соблюдать“, – сказала Чакене.

Она согласилась, что без вызовов не обойдется, ведь и врачи болеют, бывает время отпусков, другие неудобства, визиты могут переносить.

„Но уже сейчас открывали на два месяца вперед, с подобными ситуациями сталкивались“, – заметила она.

Председатель Литовского союза врачей Аустрида Герлякене сказала, что новый порядок - дополнительная нагрузка на администрацию.

„Если ничего не случится через 3 месяца, то хорошо, если случится, регистратуре придется менять график. Хорошо ли это? Каким будет эффект? Не знаю. Сами врачи за прежний порядок, графика на 3 месяца достаточно“, – neseniai сказала она в интервью на Žinių radijаs“.

Напомним, что параллельно будут испытывать новый порядок – пациентов будут регистрировать не к конкретному специалисту, а в кабинет.

„Упразднение фамилии врача в процессе регистрации - это действенная мера для уменьшения очередей. Поэтому в ходе проекта в ряде медучреждений будут регистрировать не к конкретному врачу, а в кабинет к специалисту конкретной сферы“, – сказала министр здравоохранения Мария Якубаускене.

Она сказала, что у всех врачей, получивших специальность, квалификацию, есть необходимые знания.

По словам министра, новый порядок позволит пациенту решить, хочет он услугу в конкретном месте, или лучше обращаться куда-то в другое учреждение.

„Если очереди станут одинаковыми, доступность услуг увеличится, очередей станет меньше“, – сказала Якубаускене.

Минздрав напоминает, что медучреждения, которые предоставляют услуги, компенсируемые из фонда обязательного страхования здоровья обязаны пользоваться системой e.sveikatа и выполнять действующие требования при регистрации пациентов.

Если медучреждения не будут соблюдать порядок, с 1 января 2026 г. не будет действовать лицензия на предоставление услуг.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии