С 15 апреля пациентов в Литве ждет новый порядок регистрации к врачам

В соответствии с новым порядком о свободных местах придется информировать 25 числа текущего месяца. Порядок будет действовать с 15 апреля 2025 года. Указано, что открыты должны быть не меньше 80% визитов. Остальную их часть медучреждения могут бронировать для экстренных случаев и контрольных визитов.
Минздрав отмечает, что новшество позволит удобнее планировать визит к врачам, ведь до сих пор большая часть учреждений открывала графики на месяц.
Кроме того, надеются, что новый порядок сделает систему прозрачнее.
„Во-первых, у пациентов появится больше вариантов, будет больше выбора. Это важно, когда речь идет о прозрачности, все смогут видеть объективные данные, реальные очереди“, – сказала вице-министр Елена Челуткене.
„Амбулаторные консультации представляют проблему для большинства членов общества, мы видим, что важно показывать реальные очереди, чего сейчас люди не видят (...)“, – сказала она.
Если в конкретном учреждении не будет свободных мест в те 4 месяца, данные о которых будут открыты, пациента будут записывать в очередь. Тогда ему предложат место, как только оно появится или если кто-то откажется от консультации.
„Эта очередь ожидающих тоже будет видна в системе“, – указал Минздрав.
Медучреждения уже сейчас говорят, что такое обязательство связано с вызовами, придется согласовывать время работы врачей, а это непростая задача, ведь врачи работают в нескольких местах.
Представитель пациентов Неринга Чакене согласилась с тем, что некоторые неудобства новый порядок вызовет, и очереди он точно не уменьшит. Однако, по ее словам, важнее, что пациенты будут чувствовать себя увереннее.
„Стремление хорошее – внесут больше ясности, появится возможность скорее узнать, когда можно попасть к врачу. Сейчас, когда мы спрашиваем у пациентов о качестве услуг, они ставят на первое место не вопрос нерешенной проблемы, а ясность в вопросе визитов. Видно, это отражает многолетнюю ситуацию, когда беспокойство человека, нуждающегося в визите к врачу, длиться долго“, – сказала директор Ассоциации помощи онкобольным (POLA).
По ее словам, важно не только открыть больше визитов, но и возможность регистрации в очередь через систему.
„Сейчас часто человек звонит, узнает, что места нет, но его информируют, что к одному специалисту будут регистрировать в такой-то день, а к другому записали в очередь. Сейчас появится возможность регистрации как для самих пациентов, так и для медучреждений.
Очень важно видеть процесс, как с очередями в детские сады – не должно быть такого, чтобы кто-то „пролезал“ без очереди. Если нет приоритета, очередь должны соблюдать“, – сказала Чакене.
Она согласилась, что без вызовов не обойдется, ведь и врачи болеют, бывает время отпусков, другие неудобства, визиты могут переносить.
„Но уже сейчас открывали на два месяца вперед, с подобными ситуациями сталкивались“, – заметила она.
Председатель Литовского союза врачей Аустрида Герлякене сказала, что новый порядок - дополнительная нагрузка на администрацию.
„Если ничего не случится через 3 месяца, то хорошо, если случится, регистратуре придется менять график. Хорошо ли это? Каким будет эффект? Не знаю. Сами врачи за прежний порядок, графика на 3 месяца достаточно“, – neseniai сказала она в интервью на Žinių radijаs“.
Напомним, что параллельно будут испытывать новый порядок – пациентов будут регистрировать не к конкретному специалисту, а в кабинет.
„Упразднение фамилии врача в процессе регистрации - это действенная мера для уменьшения очередей. Поэтому в ходе проекта в ряде медучреждений будут регистрировать не к конкретному врачу, а в кабинет к специалисту конкретной сферы“, – сказала министр здравоохранения Мария Якубаускене.
Она сказала, что у всех врачей, получивших специальность, квалификацию, есть необходимые знания.
По словам министра, новый порядок позволит пациенту решить, хочет он услугу в конкретном месте, или лучше обращаться куда-то в другое учреждение.
„Если очереди станут одинаковыми, доступность услуг увеличится, очередей станет меньше“, – сказала Якубаускене.
Минздрав напоминает, что медучреждения, которые предоставляют услуги, компенсируемые из фонда обязательного страхования здоровья обязаны пользоваться системой e.sveikatа и выполнять действующие требования при регистрации пациентов.
Если медучреждения не будут соблюдать порядок, с 1 января 2026 г. не будет действовать лицензия на предоставление услуг.