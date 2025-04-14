С 15 апреля пациентов в Литве ждет новый порядок регистрации к врачам

„Во-первых, у пациентов появится больше вариантов, будет больше выбора. Это важно, когда речь идет о прозрачности, все смогут видеть объективные данные, реальные очереди“, – сказала вице-министр Елена Челуткене.

Минздрав отмечает, что новшество позволит удобнее планировать визит к врачам, ведь до сих пор большая часть учреждений открывала графики на месяц.

В соответствии с новым порядком о свободных местах придется информировать 25 числа текущего месяца. Порядок будет действовать с 15 апреля 2025 года. Указано, что открыты должны быть не меньше 80% визитов. Остальную их часть медучреждения могут бронировать для экстренных случаев и контрольных визитов.

„Амбулаторные консультации представляют проблему для большинства членов общества, мы видим, что важно показывать реальные очереди, чего сейчас люди не видят (...)“, – сказала она.

Если в конкретном учреждении не будет свободных мест в те 4 месяца, данные о которых будут открыты, пациента будут записывать в очередь. Тогда ему предложат место, как только оно появится или если кто-то откажется от консультации.

„Эта очередь ожидающих тоже будет видна в системе“, – указал Минздрав.

Медучреждения уже сейчас говорят, что такое обязательство связано с вызовами, придется согласовывать время работы врачей, а это непростая задача, ведь врачи работают в нескольких местах.