С 10 декабря меняется расписание поездов

"Мы пересматриваем расписание каждый год для удобства пассажиров. Поскольку мы видим потребность в удобных поездках между двумя большими городами Литвы, в часы пик мы запланировали дополнительные поезда на маршруте Вильнюс-Каунас", – сказал ВРИО главы LTG Link Гедиминас Шечкус.

По его словам, больше поездов будет и на маршрутах Вильнюс-Шяуляй и Вильнюс-Тракай.

Какие ждут изменения?

На маршруте Вильнюс-Каунас-Варшава-Краков по-прежнему будут остановки в Казлу Руде и Мариямполе. На маршруте Вильнюс-Каунас в часы пик по утрам запланированы два дополнительных рейса.

На маршруте Вильнюс-Шяуляй появится один дополнительный рейс – в субботу. С учетом потоков пассажиров на маршруте Вильнюс-Турмантас будут курсировать по 7 поездов в каждую сторону.