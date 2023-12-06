С 10 декабря меняется расписание поездов

"Мы пересматриваем расписание каждый год для удобства пассажиров. Поскольку мы видим потребность в удобных поездках между двумя большими городами Литвы, в часы пик мы запланировали дополнительные поезда на маршруте Вильнюс-Каунас", – сказал ВРИО главы LTG Link Гедиминас Шечкус.
Какие ждут изменения?
На маршруте Вильнюс-Каунас-Варшава-Краков по-прежнему будут остановки в Казлу Руде и Мариямполе. На маршруте Вильнюс-Каунас в часы пик по утрам запланированы два дополнительных рейса.
На маршруте Вильнюс-Шяуляй появится один дополнительный рейс – в субботу. С учетом потоков пассажиров на маршруте Вильнюс-Турмантас будут курсировать по 7 поездов в каждую сторону.
На маршруте Вильнюс-Марцинконис поезда будут курсировать с интервалом в 1–4 ч., а Вильнюс-Тракай – каждых 1–2 ч. На маршруте Каунас-Мариямполе будет курсировать больше поездов. Для удобства пассажиров запланирован дополнительный рейс в обе стороны каждый день.
Маршрут Паневежис-Шяуляй-Мажейкяй будет согласован с маршрутом Вильнюс-Клайпеда, чтобы пассажиры могли пересесть с одного поезда на другой.
Компания напоминает, что с 27 декабря ежедневно начнут курсировать поезда на маршруте Вильнюс-Кайшядорис-Шяуляй-Йонишкис-Елгава-Рига.