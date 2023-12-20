С 1 января вступают в силу новые требования к водителям электросамокатов

"Безопасность дорожного движения — одна из важнейших задач. Количество электросамокатов и других электрических средств микромобильности постоянно растет, что требует большей ясности и порядка на улицах. Мы надеемся, что новые правила помогут повысить безопасность как электросамокатов, так и всех остальных участников дорожного движения и сократить количество аварий на дорогах", — сказал Юлиус Скачкаускас, заместитель министра транспорта и коммуникаций.

Правила дорожного движения предусматривают, что электросамокаты и другие электрические устройства микромобильности могут использоваться лицами в возрасте от 16 лет и старше, а с 14 лет — только при условии прохождения курса обучения и наличия сертификата, выданного учебным заведением. Для катания во дворе жилого дома возрастных ограничений нет, но дети до 10 лет должны находиться под присмотром взрослых.