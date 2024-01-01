С 1 января вступают в силу новые правила дорожного-движения

С 1 января 2024 года останавливать автомобили и проверять их техническое состояние могут не только полицейские, сотрудники Литовской администрации безопасного транспорта, а также таможенники и специалисты службы охраны природы.

Именно инспекторы по охране природы с 1 января смогут останавливать автомобили, которые загрязняют окружающую среду и измерять выхлопы. Если данные подтвердятся, инспекторы могут упразднить действие техосмотра.

Правила для водителей электросамокатов

Правила дорожного движения предусматривают, что электросамокаты и другие электрические устройства микромобильности могут использоваться лицами в возрасте от 16 лет и старше, а с 14 лет — только при условии прохождения курса обучения и наличия сертификата, выданного учебным заведением. Для катания во дворе жилого дома возрастных ограничений нет, но дети до 10 лет должны находиться под присмотром взрослых.