С 1 января вступают в силу новые правила дорожного-движения

С 1 января 2024 года останавливать автомобили и проверять их техническое состояние могут не только полицейские, сотрудники Литовской администрации безопасного транспорта, а также таможенники и специалисты службы охраны природы.
Именно инспекторы по охране природы с 1 января смогут останавливать автомобили, которые загрязняют окружающую среду и измерять выхлопы. Если данные подтвердятся, инспекторы могут упразднить действие техосмотра.
Правила для водителей электросамокатов
Правила дорожного движения предусматривают, что электросамокаты и другие электрические устройства микромобильности могут использоваться лицами в возрасте от 16 лет и старше, а с 14 лет — только при условии прохождения курса обучения и наличия сертификата, выданного учебным заведением. Для катания во дворе жилого дома возрастных ограничений нет, но дети до 10 лет должны находиться под присмотром взрослых.
С 1 января следующего года движение электрического микромобильного транспортного средства разрешается только по велосипедным дорожкам, пешеходным и велосипедным дорожкам или велодорожкам, а при их отсутствии - по соответствующей обочине. Тротуар или проезжая часть могут использоваться только при отсутствии этих дорожных элементов. Максимально допустимая скорость электрического микромобильного транспортного средства должна составлять 20 км/ч, а при проезде пешеходных переходов - не более 7 км/ч.
Для несовершеннолетних всегда обязателен шлем, а для взрослых - на проезжей части. При движении по проезжей части необходимо носить яркий жилет или включать фары. Оба требования обязательны в темное время суток или при плохой видимости. Запрещается ездить по тротуару или проезжей части, там, где предусмотрены велосипедные дорожки, по пешеходным переходам, на автомагистралях и скоростных дорогах, перевозить пассажиров, а также переходить дорогу в непредназначенных для этого местах.
Кроме того, водителям запрещается перевозить, буксировать или толкать груз, мешающий движению или создающий опасность для других участников дорожного движения, буксировать другое транспортное средство, держаться за другое транспортное средство или управлять самокатом или держась за руль только одной рукой.
Правила дорожного движения также регулируют порядок движения электрических микромобильных транспортных средств и устанавливают требования к тормозам, звуковым сигналам, фарам и т.д. К электрическим микромобильным транспортным средствам относятся электрические самокаты, электрические скейтборды, балансировочные колесные транспортные средства, роликовые коньки и т.д.
Важное изменение, срок вступления в силу которого могут отсрочить
Парламентский Комитет по праву и правопорядку предлагает на год, до 1 января 2025 года, отсрочить вступление в силу поправок, согласно которым, если водитель вовремя не проходит медосмотр, водительское удостоверение временно будет считаться недействительным.
За отсрочку 20 декабря проголосовали все 9 членов комитета, которые присутствовали на заседании. Окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент. Кстати, парламент в первом чтении уже одобрил предложенную поправку об отсрочке вступления порядка в силу до 1 июня 2024 года.
Однако после этого две разные фракции предложили отсрочить вступление порядка до 1 января 2025 года.
Гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас предложил отсрочить вступление порядка до 1 сентября 2024 года, но члены Комитета по праву и правопорядку его предложение не одобрили. Депутаты предложили начать активную информационную кампанию, чтобы как можно больше водителей старшего возраста были информированы о новых правилах и успели пройти медкомиссию.