С 1 января водительское удостоверение без медицинской справки будет считаться недействительным

По данным компании Regitra, около 74 тыс. водителей еще не прошли проверку здоровья.
После прохождения медицинского осмотра и получения справки действие водительского удостоверения восстанавливается автоматически.
Как ранее сообщала полиция, проведение специальных рейдов, в ходе которых будет проверяться наличие у водителей действительных медицинских справок, не планируется. Правда, сотрудники предупреждают, что нарушителям, чьи медицинские справки недействительны, грозит та же ответственность, что и за вождение с недействительными водительскими правами, то есть штраф от 30 до 50 евро.
Напомним, что осенью 2022 года Сейм принял решение связать срок действия водительских прав со сроком действия медицинской справки. Было решено приостановить действие водительских прав для водителей, не проходящих периодический осмотр здоровья.
Справка о состоянии здоровья действительна в течение 10 лет для непрофессиональных водителей до 65 лет, в течение пяти лет – для водителей в возрасте с 66 до 79 лет и в течение двух лет – для водителей старше 80 лет. Для водителей, работающих по трудовому договору – грузовых автомобилей, такси, скорой помощи, специальных служб и других водителей – до 80 лет – в течение двух лет, от 80 лет – в течение одного года.