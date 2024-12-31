С 1 января водительское удостоверение без медицинской справки будет считаться недействительным

Справка о состоянии здоровья действительна в течение 10 лет для непрофессиональных водителей до 65 лет, в течение пяти лет – для водителей в возрасте с 66 до 79 лет и в течение двух лет – для водителей старше 80 лет. Для водителей, работающих по трудовому договору – грузовых автомобилей, такси, скорой помощи, специальных служб и других водителей – до 80 лет – в течение двух лет, от 80 лет – в течение одного года.