С 1 сентября в общественном транспорте столицы ждут важные перемены

Отныне за билет можно заплатить банковской картой или при помощи смарт-устройств. Новый порядок действует уже с 29 августа. Выясняется, что это не единственные перемены, которые ждут пассажиров общественного транспорта. Завершается эпоха бумажных билетов.
„С появлением возможности безналичного расчета за проезд не остается бумажных билетов, которые продавали водители“, – сказала представитель компании JUDU Виталия Роче.
По ее словам, новый способ оплаты поездки сократит время поездки и повысит безопасность.
„Водитель все внимание будет уделять вождению, не будет тратить время на продажу билетов. Новый способ расчета улучшит опыт пассажиров. Планируется, что каждый пятый пассажир будет выбирать новый способ оплаты поездки. В 2023 г. бумажные билеты у водителя покупали 5% пассажиров“, – сказала Роче.
Бумажных билетов не останется с 1 сентября 2024 года. Если у пассажиров остались купленные ранее билеты, они смогут ими пользоваться.