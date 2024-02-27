С 1 марта вновь меняется порядок движения около Вильнюсского Аэропорта

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto atnaujinimo vizualizacija
Vilniaus oro uosto atnaujinimo vizualizacija
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.

Самоуправление столицы сообщает, что в период с 1 марта по 15 апреля на въездах в аэропорт г. Вильнюса будут введены временные ограничения движения, об этом пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

Будет временно изменен:
выезд на ул. Родунёс (в южном направлении) на перекрестке будет сужен до 1 полосы;
выезд на ул. Викингу (в северном направлении) на перекрестке будет сужен до 1 полосы движения;
на перекрестке на ул. Викингу только первая полоса будет предназначена для поворота направо (на ул. Ф. Вайткаус);
на перекрестке Родунёс только вторая полоса будет предназначена для поворота налево (на ул. Ф. Вайткаус);
при выезде из аэропорта на перекресток первая полоса движения будет отменена, поворот направо (на ул. Викингу) будет возможен со второй полосы, третья полоса движения будет работать в обычном режиме (прямо и налево);
в зоне работ (вокруг перекрестка) скорость транспортных средств будет ограничена до 30 км/ч.

Для пешеходов: с 1 марта по 15 апреля регулируемый пешеходный переход на западной стороне перекрестка (через ул. Ф. Вайткауса) будет временно закрыт. В этот период также будет запрещено использование тротуаров вдоль парковки P2.

Обратите внимание, что с января 2024 года начинается перепланировка части парковок перед Вильнюсским аэропортом. Для пассажиров, прибывающих на автомобиле, существенным изменением станет то, что парковка для краткосрочного пребывания P2 на время строительных работ будет закрыта.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии