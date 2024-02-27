С 1 марта вновь меняется порядок движения около Вильнюсского Аэропорта

Будет временно изменен:

выезд на ул. Родунёс (в южном направлении) на перекрестке будет сужен до 1 полосы;

выезд на ул. Викингу (в северном направлении) на перекрестке будет сужен до 1 полосы движения;

на перекрестке на ул. Викингу только первая полоса будет предназначена для поворота направо (на ул. Ф. Вайткаус);

на перекрестке Родунёс только вторая полоса будет предназначена для поворота налево (на ул. Ф. Вайткаус);

при выезде из аэропорта на перекресток первая полоса движения будет отменена, поворот направо (на ул. Викингу) будет возможен со второй полосы, третья полоса движения будет работать в обычном режиме (прямо и налево);

в зоне работ (вокруг перекрестка) скорость транспортных средств будет ограничена до 30 км/ч.