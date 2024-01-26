С 1 марта новые требования к оценке экзамена по вождению: что меняется?

Сдающие экзамены знают, что ошибки могут быть разными: некритические, критические, специфические повторяющиеся или общие критические. В каждом случае, чтобы была зафиксирована ошибка, сдающий экзамен должен что-то сделать, например, – не показать поворот, ехать не по той полосе во время маневра и т.д.

"Уточнения не существенные, и не все они вносят ясность. Предусмотрено, как будет оцениваться ситуация, если водитель не отключит поворот после маневра, когда это будет считаться ошибкой. Кроме того, указано, когда и как можно смотреть через плечо, чтобы проверить слепую зону перед маневром. Но не все понятно, не хватает ясного ознакомления с изменениями, тем более, что решение принимала только Regitra, со школами это не обсуждалось, мы не могли и что-то предложить", – сказала инструктор Ольга Жидовленкова.