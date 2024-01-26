С 1 марта новые требования к оценке экзамена по вождению: что меняется?

Сдающие экзамены знают, что ошибки могут быть разными: некритические, критические, специфические повторяющиеся или общие критические. В каждом случае, чтобы была зафиксирована ошибка, сдающий экзамен должен что-то сделать, например, – не показать поворот, ехать не по той полосе во время маневра и т.д.
Список пояснения ошибок очень длинный, но до сих пор бывают разные разногласия в некоторых случаях.
Пресс-секретарь Regitrа Лукас Восилюс сказал, что по этой причине было решено уточнить список, чтобы не осталось двусмысленностей.
Сообщается, что пояснения в основном таят в себе корректирующий характер, однако инструкторы по вождению заметили, что в некоторых случаях они не внесут ясность, а вызывают дополнительные вопросы.
"Уточнения не существенные, и не все они вносят ясность. Предусмотрено, как будет оцениваться ситуация, если водитель не отключит поворот после маневра, когда это будет считаться ошибкой. Кроме того, указано, когда и как можно смотреть через плечо, чтобы проверить слепую зону перед маневром. Но не все понятно, не хватает ясного ознакомления с изменениями, тем более, что решение принимала только Regitra, со школами это не обсуждалось, мы не могли и что-то предложить", – сказала инструктор Ольга Жидовленкова.
Восилюс сказал, что будущие водители могут не переживать, на них эти изменения никак не повлияют.
На вопрос, ознакомят ли школы вождения об изменениях, представитель Regitrа сказал, что виртуальная встреча назначена на 1 февраля.
По словам представителей Regitra, нет ничего удивительного в том, что с автошколами этот вопрос не обсуждался, ведь за принятие экзаменов отвечает именно Regitra.
Однако в будущем планируется вести переговоры и о предоставлении предложений инструкторами.