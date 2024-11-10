С 1 марта номера телефонов с цифрой 8 в начале не будут работать: контакты можно обновить автоматически

Член совета СРС Кристина Миколюнене сказала, что с 1 марта, жители, которые будут пытаться позвонить по номеру с 8 в начале, будут получать смс-сообщения с напоминанием о том, что номер надо изменить, ввести вместо 8 - 0 или +370.

„С декабря 2025 г. такие сообщения уже не будут рассылать“, – сказала Миколюнене.

Она напомнила, что те, кто уже сейчас пользуются кодом +370 никаких изменений не почувствуют.

Тем, кто еще не поменял номера, предлагается воспользоваться мобильными приложениями, с помощью которых такие номера будут изменены автоматически.

Глава Bitė Lietuva Яунюс Шпакаускас сказал, чти с сентября их клиенты могут сделать это с помощью мобильного приложения Bitė.