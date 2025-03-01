С 1 марта много изменений: что нужно знать?

С 1 марта вступает в силу запрет на ловлю леща и щуки. Некоторые виды рыб начинают готовиться к нересту, поэтому вступают в силу запреты на их вылов. С субботы 1 марта по 15 мая запрещена ловля леща, а с 1 марта до 31 мая – судака. До 30 апреля сохраняется введенный месяц назад запрет на ловлю щуки.
С 1 марта начинается электронная регистрация в школы Вильнюса на новый учебный год.
Подача электронных заявлений будет осуществляться до 31 мая. Не нужно торопиться — время подачи заявки не повлияет на приоритет. Если прием в выбранную школу осуществляется на конкурсной основе, либо школа реализует профильные образовательные программы (технические/спортивные) или элементы уникальной педагогической системы, то заявления необходимо подать раньше — до 31 марта. В этом году обновляется порядок приема в общеобразовательные школы Вильнюсского городского самоуправления: столичный горсовет утвердил новую карту зон обслуживания общеобразовательных школ Вильнюсского городского самоуправления.
Проспект Гедиминаса вновь оказался в поле зрения кинематографистов: съемки идут уже с 1 марта.
В Вильнюсе пройдут масштабные съемки американского научно-фантастического сериала. На съемочных площадках уже работает команда примерно из 150 человек, большую часть из которых составляют литовцы.
С 1 марта набор номера телефона с префиксом „8“ не работает.
Необходимо не только обновить номера в телефонных книгах, но и перенастроить телефонные системы, которые используются для идентификации или регистрации пользователей, электронные системы безопасности и противопожарной защиты, а также для открытия ворот или шлагбаумов. Статистика оператора, предоставленная RRT, показывает, что большая часть населения уже адаптировалась к смене нумерации — менее 10 % звонков у мобильных операторов совершаются с использованием старого префикса. Однако в бизнес-сегменте около 30 % звонков по-прежнему осуществляются с использованием цифр, начинающихся с восьмерки.
Управление военных комендатур начало работать 1 марта.
Новая структура формируется на базе Службы военнской обязанности и комплектования Вооруженных сил Литвы. Военная комендатура — воинское формирование, призванное обеспечивать выполнение, предусмотренных Законом о военном положении функций военной комендатуры, а также бесперебойную мобилизацию и деятельность Вооруженных Сил на определенной территории. Военные комендатуры, действующие в мирное время, — это еще один способ, позволяющий гражданам внести свой вклад в оборону государства. Это структурное подразделение усиливает деятельность военных комендатур и координацию этой деятельности как в мирное, так и в военное время. Будет усилена подготовка к защите и обороне сухопутной территории страны, усилено взаимодействие вооруженных сил с самоуправлением и другими гражданскими институциями, учреждениями и организациями, улучшено администрирование призыва на военную службу и комплектование Вооруженных сил Литвы.
1-2 марта в Ванагинском лесу пройдут учения 810-й пехотной роты 8-го отряда боевого округа Великая борьба Добровольческих сил национальной обороны Литвы. Учебные боеприпасы и пиротехника использоваться не будут, солдаты будут передвигаться пешком, а также использовать военную колесную технику. Участники учений обязуются привести в порядок места учений и защитить гражданскую инфраструктуру. В учениях примут участие 80 военнослужащих.
3 марта на территориях сянюний Дукштос и Судерве пройдут ориентационные учения для военнослужащих.
С 18.00 до 23.00 часов планируются ориентационные учения многонациональной батальонной боевой группы НАТО в Литве, которые пройдут на территориях сянюний Дукштас и Судерве. В ходе учений солдаты будут отрабатывать навыки ориентирования на местности. Солдаты будут передвигаться пешком группами по два человека. Пиротехника и имитации использоваться не будут. Повседневная деятельность гражданского населения нарушена не будет.
Национальный диктант в 15-й раз соберет всех любителей языка и предложит им проверить свои навыки правописания. Текст диктанта будет транслироваться на радио LRT RADIO и на портале LRT.lt 7 марта.
Организатором диктанта с 2006 года выступает общественное учреждение Институт гражданского мышления и его директор Витауте Шмайжите-Кулешене. Ежегодно в Литве и по всему миру диктанты пишут почти 30 тысяч человек. Те, кто планирует писать диктант, могут уже сейчас отметить 11 часов 7 марта в своих календарях, когда текст диктанта будет транслироваться на радио LRT RADIO и на портале LRT.lt. Стать частью юбилейного языкового праздника можно в разных местах – библиотеках, самоуправлениях, учреждениях, предприятиях, школах, в литовских общинах за рубежом, а также у себя дома. Предприятия и организации смогут писать диктанты в своих помещениях, а литовские общины за рубежом получат запись диктанта от организаторов и смогут принять участие в конкурсе 8–9 марта.