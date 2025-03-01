С 1 марта много изменений: что нужно знать?

Организатором диктанта с 2006 года выступает общественное учреждение Институт гражданского мышления и его директор Витауте Шмайжите-Кулешене. Ежегодно в Литве и по всему миру диктанты пишут почти 30 тысяч человек. Те, кто планирует писать диктант, могут уже сейчас отметить 11 часов 7 марта в своих календарях, когда текст диктанта будет транслироваться на радио LRT RADIO и на портале LRT.lt. Стать частью юбилейного языкового праздника можно в разных местах – библиотеках, самоуправлениях, учреждениях, предприятиях, школах, в литовских общинах за рубежом, а также у себя дома. Предприятия и организации смогут писать диктанты в своих помещениях, а литовские общины за рубежом получат запись диктанта от организаторов и смогут принять участие в конкурсе 8–9 марта.