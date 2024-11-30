С 1 декабря в Литве меняются Правила дорожного движения, появятся новые знаки: что должны знать водители?

При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее 1 м, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 м

Ранее, когда на дороге появлялось препятствие, водителям приходилось нарушать ПДД и объезжать его там, где дорожная разметка не позволяет это делать. За пересечение сплошной линии полагается лишение прав. Литовская ассоциация обучения водителей и повышения их квалификации взяла на себя инициативу и попросила учесть эти ситуации в ПДД. Сейчас узаконены исключения, позволяющие выезжать за пределы сплошной линии - это можно делать, если нельзя объехать препятствие (дерево, автомобили, участвовавшие в ДТП и др. стационарные объекты), не покидая свою полосу, если водитель делает это, не мешая другим участникам движения.