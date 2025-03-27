С 1 апреля в Литве вступают в силу дополнительные льготы для пассажиров

С 1 апреля этого года всем детям при покупке билетов на междугородние автобусы и поезда будет предоставляться 50-процентная скидка.
Для детей и студентов, пользующихся услугами автобусов и троллейбусов местного сообщения, 80-процентная скидка будет действовать не только на долгосрочные, но и на разовые билеты.
Дети до 7 лет (включительно), не занимающие отдельного места и путешествующие со взрослыми, смогут, как и прежде, ездить в общественном транспорте бесплатно.
Закон предоставляет право приобретать билеты на междугородние автобусные, железнодорожные и паромные перевозки со скидкой 50% всем лицам пенсионного возраста до 80 лет, а не с 70 лет, как предусмотрено действующим законом.
Для лиц в возрасте 80 лет и старше продолжит действовать 80% скидка на любой общественный транспорт. Родители или опекуны, путешествующие с детьми в выходные и праздничные дни, имеют право на 50% скидку на билеты на автобусы дальнего следования, поезда и паромы.
Также скидка в размере 80% на любой проездной билет на общественный транспорт будет применяться независимо от возраста для всех участников сопротивления оккупациям 1940-1990 годов – добровольцев и участников борьбы за свободу, лиц, пострадавших от оккупаций 1939-1990 годов – политических заключенных и ссыльных, бывших узников гетто, концентрационных лагерей и других видов трудовых лагерей, защитников независимости Литовской Республики, жертв агрессии СССР, осуществленной 11-13 января 1991 года и после.