С 1 апреля можно использовать летние шины, а что же делать со старыми?

При замене шин водители могут бесплатно оставить в автомастерской столько шин, сколько им заменили.
Куда сдать старые шины и другие автомобильные отходы
Согласно действующему законодательству, производители и импортеры автомобильных шин несут ответственность за их утилизацию, и продавец обязан сообщить покупателю, что в цену шины уже включена стоимость ее утилизации. Поэтому покупатель может вернуть в пункт продажи столько изношенных покрышек, сколько он купил.
Отработанные автомобильные шины, масло, фильтры, охлаждающие жидкости, аккумуляторы и другие отходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, бесплатно собираются у населения в пунктах сбора крупногабаритных отходов.
Их адреса, время работы и другую информацию можно найти на муниципальных сайтах или на сайте www.atliekos.lt.
Предприятие (например, автосервис) обязано принимать все неопасные и опасные отходы, образующиеся в результате технического обслуживания и ремонта автомобилей. Возвращать их владельцу или владельцу транспортного средства не разрешается.
Старые или отработанные шины можно сдать на утилизацию официальным предприятиям, которые можно найти в публичном реестре предприятий, занимающихся утилизацией отходов (ATVR). Эти услуги могут быть платными.
Шины для крупногабаритных транспортных средств
Шины для крупногабаритных транспортных средств, таких как тракторы, комбайны, грузовики, автобусы и т. д., также должны утилизироваться экологически безопасным способом.
Фермеры могут обратиться к импортеру или дилеру, у которого они купили шины. Продавец обязан забрать их и бесплатно утилизировать. Шины не могут быть возвращены покупателю, они должны быть переданы переработчикам отходов.
Кроме того, отдельно собираются шины для грузовиков и автобусов. Компании, у которых скапливаются отходы крупногабаритных шин, должны вовремя их утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.
Бывают случаи, когда житель покупает участок земли и обнаруживает на нем стихийную свалку шин. Тогда ему следует обратиться в муниципалитет, чтобы договориться о вывозе или напрямую связаться с переработчиками отходов.
Ответственность
Штрафы за сброс отходов в окружающую среду предусмотрены статьей 247 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа может составлять от 30 евро до нескольких тысяч евро, в зависимости от количества отходов и от их токсичности.
Также может быть подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. В случае сжигания шин также налагается штраф и рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде.
В сентябре прошлого года была запущена интерактивная карта "Tvarkau Lietuvą" ("Я очищаю Литву"), где люди могут делать фотографии и сообщать о выброшенном в сельской местности мусоре. Как сообщают администраторы карты, чаще всего встречаются сообщения о шинах, оставленных в лесах нерадивыми жителями.
Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в брошюре, подготовленной Департаментом охраны окружающей среды.
Если у вас возникли вопросы по требованиям охраны окружающей среды, специалисты Департамента охраны окружающей среды могут помочь вам по телефону +370 700 02022 или по электронной почте konsultacijos@aad.am.lt.