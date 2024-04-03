С 1 апреля можно использовать летние шины, а что же делать со старыми?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Согласно правилам дорожного движения, летние шины можно эксплуатировать с 1 апреля, а шипованная резина строго запрещена с 10 апреля. Министерство окружающей среды напоминает, что выбрасывать старые, отслужившие свое, шины нельзя, так как они загрязняют окружающую среду.

При замене шин водители могут бесплатно оставить в автомастерской столько шин, сколько им заменили.

Куда сдать старые шины и другие автомобильные отходы 

Согласно действующему законодательству, производители и импортеры автомобильных шин несут ответственность за их утилизацию, и продавец обязан сообщить покупателю, что в цену шины уже включена стоимость ее утилизации. Поэтому покупатель может вернуть в пункт продажи столько изношенных покрышек, сколько он купил. 

Отработанные автомобильные шины, масло, фильтры, охлаждающие жидкости, аккумуляторы и другие отходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, бесплатно собираются у населения в пунктах сбора крупногабаритных отходов.

Их адреса, время работы и другую информацию можно найти на муниципальных сайтах или на сайте www.atliekos.lt. 

Предприятие (например, автосервис) обязано принимать все неопасные и опасные отходы, образующиеся в результате технического обслуживания и ремонта автомобилей. Возвращать их владельцу или владельцу транспортного средства не разрешается.

Однако, это положение не распространяется на детали, пригодные для повторного использования. 

Старые или отработанные шины можно сдать на утилизацию официальным предприятиям, которые можно найти в публичном реестре предприятий, занимающихся утилизацией отходов (ATVR). Эти услуги могут быть платными.

Шины для крупногабаритных транспортных средств

Шины для крупногабаритных транспортных средств, таких как тракторы, комбайны, грузовики, автобусы и т. д., также должны утилизироваться экологически безопасным способом.

Фермеры могут обратиться к импортеру или дилеру, у которого они купили шины. Продавец обязан забрать их и бесплатно утилизировать. Шины не могут быть возвращены покупателю, они должны быть переданы переработчикам отходов.

Кроме того, отдельно собираются шины для грузовиков и автобусов. Компании, у которых скапливаются отходы крупногабаритных шин, должны вовремя их утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.

Бывают случаи, когда житель покупает участок земли и обнаруживает на нем стихийную свалку шин. Тогда ему следует обратиться в муниципалитет, чтобы договориться о вывозе или напрямую связаться с переработчиками отходов.

Ответственность

Штрафы за сброс отходов в окружающую среду предусмотрены статьей 247 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа может составлять от 30 евро до нескольких тысяч евро, в зависимости от количества отходов и от их токсичности.

Также может быть подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. В случае сжигания шин также налагается штраф и рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде.

В сентябре прошлого года была запущена интерактивная карта "Tvarkau Lietuvą" ("Я очищаю Литву"), где люди могут делать фотографии и сообщать о выброшенном в сельской местности мусоре. Как сообщают администраторы карты, чаще всего встречаются сообщения о шинах, оставленных в лесах нерадивыми жителями.

Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в брошюре, подготовленной Департаментом охраны окружающей среды.

Если у вас возникли вопросы по требованиям охраны окружающей среды, специалисты Департамента охраны окружающей среды могут помочь вам по телефону +370 700 02022 или по электронной почте konsultacijos@aad.am.lt.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии