2024.12.25 10:53

Рядом с Вильнюсом обновлено еще одно поместье

 
ru.DELFI.lt
Glitiškių dvaras
Glitiškių dvaras
ФОТО: madeinvilnius.lt

Глитишкское поместье (староство Пабярже, Вильнюсский район) - значимый для страны исторический и культурный объект, восстановление которого было важной работой для сохранения части наследия. Поместье сформировалось в XVI–начале XX в. Оно состоит из 9 объектов: дворца, пристройка для слуг и хозяйственного назначения, остатки амбара, хранилище продуктов, здание спиртового завода, дом для прислуги, конюшня, дом для наемных работников, парк, пишет портал madeinvilnius.lt.

Усадебный дом, дворец, (архитектор архитектор Августинас Косаковскис (1731–1803)) был построен в 1826 г., после этого несколько раз был реконструирован. Здание было капитально отремонтировано ЗАО Šiltas namas. Полностью заменили крышу. Фасад был обновлен: удалены неаутентичные детали, реставрировали штукатурку, фасад покрасили, обновили декор.

Реставрировано здание и изнутри, сохранялась его аутентичность. Были реставрированы детали интерьера и мебель. К примеру, воссозданы фрески, разные детали резьбы на дереве. Реставрацией внутренней части здания занимались рабочие ЗАО Ekodora. Здание принадлежит муниципалитету Вильнюсского района, пользуется им Неменчинский многофnункциональный центр.

Впервые в письменных источниках это поместье было упомянуто в начале XVI в. В 1504 г. оно принадлежало Ивашкевичам, позже Чижасам. В 1593 г. у Матаса Чижаса поместье купил Мельхиор Петкевич, а в 1647 г. поместье приобрел староста Купишкиса Вильгельм Тизенхауз. В 1718 г. Глитишкское поместье перешло Станявичюсам, потом попало в руки Яна Гуторовича, а он продал его в 1756 г. Михаилу Еленскому. Еленским поместье принадлежало до Второй мировой войны.

Еще во время Первой мировой воны поместье было разграблено русскими военными. Во время нацистской оккупации администратором поместья был назначен Владислав Комар, который обеспечивал продуктами и кормами для лошадей партизан Армии Крайовой. 20 июня 1944 года партизаны устроили засаду литовским полицейским и убили четверых из них (двоих в бою, а потом нашли двоих раненых и тоже их убили). После этого в Глитишкес прибыл командир роты 258-о литовского полицейского батальона Пятрас Полекаускас (1908–1965) и приказал расстрелять семьи работников поместья, которые рассказали польским партизанам, где скрываются раненые; по его приказу были убиты и другие жители поместья, был задержан и убит Комар. В общей сложности были убиты 27 человек.

Судьба последнего владельца поместья Казимира Еленского была трагической – в 1943 г. он погиб в Аушвице. После войны в главном доме усадьбы действовала школа. Другие постройки, за исключением пристройки и спиртового завода, были приватизированы, некоторые были разрушены.

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