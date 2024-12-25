Рядом с Вильнюсом обновлено еще одно поместье

Еще во время Первой мировой воны поместье было разграблено русскими военными. Во время нацистской оккупации администратором поместья был назначен Владислав Комар, который обеспечивал продуктами и кормами для лошадей партизан Армии Крайовой. 20 июня 1944 года партизаны устроили засаду литовским полицейским и убили четверых из них (двоих в бою, а потом нашли двоих раненых и тоже их убили). После этого в Глитишкес прибыл командир роты 258-о литовского полицейского батальона Пятрас Полекаускас (1908–1965) и приказал расстрелять семьи работников поместья, которые рассказали польским партизанам, где скрываются раненые; по его приказу были убиты и другие жители поместья, был задержан и убит Комар. В общей сложности были убиты 27 человек.