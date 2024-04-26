Рядом с центром столицы больше чем на месяц вводят ограничения движения

По этому участку смогут ездить только автобусы и троллейбусы, а также обслуживающий транспорт. Движение пешеходов и велосипедистов ограничено не будет.
Из-за ограничений заторы возможны и на соседних улицах, особенно в первые дни действия ограничений. Призываем водителей планировать поездки с запасом времени и выбирать альтернативные маршруты. Возможны опоздания транспорта: автобусов 1G, 2G, 1, 3, 4, 13, 23, 41, 42, 53, 54, 78 и 89 маршрутов и троллейбусов 1, 2, 7, 15, 16 и 20 маршрутов.
Как объехать зону ограничений?
На этом участке будут регулировать движение, которые будут направлять транспорт на соседние улицы.
Однако рекомендуется выбирать альтернативные маршруты заранее:
Тем, кто едет в восточном направлении (в сторону вокзала, ул Друёс и т.д.), рекомендуется ехать по ул. Миндауго, Панерю, Альгирдо и Гележинкелё.
Тем, кто едет в западном направлении (в сторону ул. Кауно, Западной объездной дороги и др.), рекомендуется ехать по кольцу на вокзале, ул. Гележинкелё и Швитригайлос.
Тем, кто с ул. Кауно хочет доехать до рынка Галес или на ул. Пилимо, рекомендуется ехать по ул. Швитригайлос, Пелесос, Лепкальнё, Аушрос Варту и Базилиёну.