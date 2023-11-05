Рута Ванагайте: "Антисемитизм никуда не делся. Мир видит происходящее как в кривом зеркале"

- Так ведь антисемитизм никуда не делся. Мир видит происходящее как в кривом зеркале. Народ, на который напали – таким страшным образом напали – 7 октября, в глазах всего мира из жертвы превращается в агрессора. И нечему удивляться. Израиль всегда считали агрессором, еврее всегда считали сильными. И даже если еврей не силен, то значит он прикидывается слабым, а потом покажет свою силу. Это старый антисемитизм... То же самое было во времена Холокоста. Убивали взрослых и убивали детей, потому что они вырастут и станут такими же сильными и опасными. Маленькая страна, которая окружена вражескими странами, почему-то в глазах мировой общественности превращается в огромную сильную державу, которая нападает на "бедный палестинский народ".

- Это долгий разговор, но если вкратце – отчасти дело в том, что евреи всегда отделяли себя от других народов, а что непонятно, то вызывает страх. Я не могу оправдать антисемитизм, но я могу отчасти его понять, потому что чувствовала по отношению к себе в Израиле, что я ниже, что я второй сорт, потому что я не еврейка. Евреи сидят в бизнес-классе, а мы сидим в эконом-классе и смотрим на тех, кто там... И это вызывает и зависть, и ненависть, и жажду мести. И у меня тоже осталась обида... Я искала корни, хотела найти хоть какую-то каплю еврейской крови... И та солидарность, которая у вас сейчас есть... Я не представляю ни одной другой страны, чтобы люди вот так сплотились. Я вам завидую, наверное.