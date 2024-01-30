Русская, Новогрудская, Смоленская улицы в столице Литвы – что их ждет

В Вильнюсе все еще есть улицы с названиями, вызывающими неоднозначную реакцию. За время существования города некоторые улицы не раз меняли названия – городские власти меняли их, как хотели. Сейчас в Вильнюсе все еще есть улицы, названия которых в условиях нынешней политической ситуации вызывают неоднозначную реакцию. Муниципалитет рассказал, когда будет менять их название, пишет портал madeinvilnius.lt.