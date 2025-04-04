Руководство страны выражает соболезнования в связи с кончиной Чекуолиса

По словам президента Гитанаса Науседы , А. Чекуолис своими накопленными знаниями и мудростью служил своей родине, став одним из самых активных основателей Саюдиса , важным действующим лицом в возрождении Литвы, а его усилия, прежде всего в провозглашении свободы слова и исторической правды, внесли значительный вклад в восстановление независимости Литвы.

„А. Чекуолис был одним из тех, кто расширил границы свободомыслия, стал публиковать смелые идеи о преобразовании экономики и общества, начал рушить ложь об истории Литвы. Активная и внушительная деятельность А. Чекуолиса в инициативной группе Саюдиса, в совете Сейма Саюдиса во многом способствовала сплочению литовского общества для общей цели – создания свободного государства. Незабываема роль А. Чекуолиса и в талантливом и профессиональном многоязычном информировании мира об освобождении Литвы от Советского Союза, о жестокой советской агрессии 13 января 1991 года против мирных защитников свободы“, – цитируется в сообщении Г. Науседа.