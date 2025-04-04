Руководство страны выражает соболезнования в связи с кончиной Чекуолиса

По словам президента Гитанаса Науседы, А. Чекуолис своими накопленными знаниями и мудростью служил своей родине, став одним из самых активных основателей Саюдиса, важным действующим лицом в возрождении Литвы, а его усилия, прежде всего в провозглашении свободы слова и исторической правды, внесли значительный вклад в восстановление независимости Литвы.
„А. Чекуолис был одним из тех, кто расширил границы свободомыслия, стал публиковать смелые идеи о преобразовании экономики и общества, начал рушить ложь об истории Литвы. Активная и внушительная деятельность А. Чекуолиса в инициативной группе Саюдиса, в совете Сейма Саюдиса во многом способствовала сплочению литовского общества для общей цели – создания свободного государства. Незабываема роль А. Чекуолиса и в талантливом и профессиональном многоязычном информировании мира об освобождении Литвы от Советского Союза, о жестокой советской агрессии 13 января 1991 года против мирных защитников свободы“, – цитируется в сообщении Г. Науседа.
За заслуги перед государством А. Чекуолис награжден Офицерским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса и медалью Независимости Литвы.
Г. Палуцкас: А. Чекуолис положил начало важным дискуссиям о национальных ценностях
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразил соболезнования семье, родственникам и соратникам покойного.
„Альгимантас Чекуолис был человеком, который своей работой и мыслями положил начало важным дискуссиям о ценностях, истории и будущем нашего народа. Он оставался энергичным и светлым и по сей день, показывая нам пример того, как жить и работать со страстью и самоотдачей“, – говорится в соболезнованиях премьер-министра.
„Его способность видеть мир с различных перспектив и его неутомимое желание учиться, я верю, и в будущем будут вдохновлять нас на ясное мышление и содержательные действия“, – отметил Г. Палукас.
В пятницу скончался журналист, писатель, путешественник, гид Альгимантас Чекуолис, сообщает портал LRT. Это порталу подтвердил сын журналиста Юстас Чекуолис.
оследние годы журналист жил в доме престарелых. Живя там, он издал книгу „Деревянная маска. Моя настоящая история“.
За свою жизнь А. Чекуолис издал 22 книги, подготовил множество публикаций, на протяжении многих лет создавал шоу „Пополудни с Альгимантасом Чекуолисом“.
А. Чекуолис родился 10 ноября 1931 года в Паневежисе, в семье сельских учителей. В шестнадцатилетнем возрасте отправился в Москву, в литературный институт, затем двенадцать лет работал матросом на рыболовных судах, через несколько лет стал боцманом.
А. Чекуолис, работая переводчиком в Гаване с 1964 по 1967 год, окончил там же лингвистическую школу. Позже А. Чекуолис работал в агентстве печати „Новости“ в Москве, был его корреспондентом в Канаде, позже возглавлял бюро в Лиссабоне и Мадриде.
По возвращении в Литву в 1986 году стал главным редактором еженедельника Gimtasis kraštas (Родной край).
В 1988 году был избран членом инициативной группы Саюдиса. Через год А. Чекуолис был избран депутатом Съезда народных депутатов СССР и был им до восстановления независимости Литвы.
В 1992 году А. Чекуолис стал преподавателем Вильнюсского университета, преподавал студентам факультета коммуникации искусство общения и ведения переговоров.