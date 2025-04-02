Руководство страны выражает соболезнования в связи с гибелью четвертого американского солдата

„Я выражаю искренние соболезнования Соединенным Штатам Америки и всему ее народу, а также родным и сослуживцам солдата. Мы неустанно проводили поисковую операцию, чувствуя большую ответственность перед нашими американскими друзьями, которые являются нашими верными союзниками“, - говорится в пресс-релизе президента Гитанаса Науседы.

В то же время президент также поблагодарил все службы и союзников, которые проводили операцию, работая в сложных условиях, и нашли пропавшего солдата.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также выразил соболезнования, подчеркнув, что Литва считает солдат союзников своими братьями и сестрами.