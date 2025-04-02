Руководство страны выражает соболезнования в связи с гибелью четвертого американского солдата

„Я выражаю искренние соболезнования Соединенным Штатам Америки и всему ее народу, а также родным и сослуживцам солдата. Мы неустанно проводили поисковую операцию, чувствуя большую ответственность перед нашими американскими друзьями, которые являются нашими верными союзниками“, - говорится в пресс-релизе президента Гитанаса Науседы.
В то же время президент также поблагодарил все службы и союзников, которые проводили операцию, работая в сложных условиях, и нашли пропавшего солдата.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также выразил соболезнования, подчеркнув, что Литва считает солдат союзников своими братьями и сестрами.
„После интенсивных поисков было подтверждено, что во время учений на прошлой неделе в Литве погиб четвертый американский солдат. Мы разделяем нашу скорбь с их семьями и друзьями, сослуживцами и всем американским народом. Мы считаем солдат союзников нашими братьями и сестрами“, - написал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в социальной сети X.
„Мы неимоверно благодарны всем, кто принимал участие в поисково-спасательной операции“, - сказал премьер-министр.
Соболезнования в связи с гибелью солдата выражает и армия
Литовская армия во вторник также выразила соболезнования в связи со смертью четвертого американского солдата.
„В связи со смертью четвертого военнослужащего контингента США, дислоцированного в Литве, руководство Системы национальной обороны выражает глубокие соболезнования его родным и сослуживцам“, - говорится в сообщении армии.
Как указывает Литовская армия, о гибели солдата проинформированы его близкие.
Как сообщалось, в понедельник Командование Армии США в Европе и Африке объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских солдат. Во вторник представители Армии США подтвердили, что было найдено тело четвертого солдата.