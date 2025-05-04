Руководство страны поздравило мам и опекунов с Днем матери

„На календаре День матери, все мы понимаем, насколько важна в нашей жизни Материнская любовь. Ее сила неизмерима. Ведь каждый наш шаг, история успеха – с первых до важнейших, самых торжественных – начинается в Ваших объятиях, милые мамы, бабушки, опекуны“, – поздравил женщин президент Гитанас Науседа.
„Благодарим Вас за все, что тихо, терпеливо, с открытым сердцем каждый день делаете для своих детей и благополучия наших семей. Своей нежностью и требовательностью, мудростью и безграничным самопожертвованием Вы взращиваете жизни и создаете будущее Литвы. Вы – наша сила. Вы – наш свет в каждом дне нашей жизни“, – сказал он.
Поздравлениями поделился и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.
„Мамы с рождения сопровождают нас на жизненном пути, с нами их доброта и забота. Ваша любовь прививает доверие, придает смелости и утешает в тяжелые моменты, а самое главное – призывает к решительному движению вперед. Мы будем вечно благодарны Вам за привитые вечные ценности, за любовь к Родине, за побуждение к созиданию и украшению родного края“, – сказал Палуцкас.
„Дорогие Мамы, в это майское воскресенье мы спешим к Вам, чтобы побыть вместе и еще раз высказать самые искренние слова благодарности за великое чудо – жизнь“, – продолжил он.