Руководство страны поздравило мам и опекунов с Днем матери

„На календаре День матери, все мы понимаем, насколько важна в нашей жизни Материнская любовь. Ее сила неизмерима. Ведь каждый наш шаг, история успеха – с первых до важнейших, самых торжественных – начинается в Ваших объятиях, милые мамы, бабушки, опекуны“, – поздравил женщин президент Гитанас Науседа.

„Благодарим Вас за все, что тихо, терпеливо, с открытым сердцем каждый день делаете для своих детей и благополучия наших семей. Своей нежностью и требовательностью, мудростью и безграничным самопожертвованием Вы взращиваете жизни и создаете будущее Литвы. Вы – наша сила. Вы – наш свет в каждом дне нашей жизни“, – сказал он.

Поздравлениями поделился и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.