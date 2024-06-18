Руководитель ИАЭС: на атомной станции уже демонтирован 41% всего оборудования

„Наша миссия — создать чистую и устойчивую окружающую среду. Самое главное, чтобы те монстры (ядерные реакторы – ELTA), которые были поставлены 40 лет назад (были безопасно закрыты – ELTA), чтобы мы безопасно и устойчиво привели в порядок наследие (атомной электростанции – ELTA), (...) чтобы мы не оставили его будущим поколениям. (...) Наша цель – максимально привести в порядок (территорию – ELTA), чтобы она стала гораздо более дружелюбной“, – сказал Линас Баужис журналистам, собравшимся во вторник в Висагине.
„Уникально то, что демонтаж таких реакторов типа РБМК никто не проводил. Таких реакторов в мире не так много, (реакторы такого типа – ELTA) есть только у России и Украины. (...) Мы говорим, что в будущем мы могли бы стать центром компетенций, потому что будем первыми, кто демонтирует эти старые реакторы“, – подчеркнул руководитель электростанции.
По словам главы ИАЭС, осталось демонтировать 107 тыс. тонн оборудования электростанции, а всего к моменту закрытия электростанции должно быть демонтировано около 180 тыс. тонн оборудования. В настоящее время оба реакторных блока ИАЭС – 1-й и 2-й – закрыты, а окончательный вывод станции из эксплуатации должен завершиться к 2038 г.
По словам начальника отдела оперативного планирования ИАЭС Валдаса Ледзинскаса, 190 емкостей с ядерными отходами, которые сейчас хранятся во временном хранилище ядерного топлива на территории электростанции, будут храниться здесь в течение 50 лет, а затем будут перемещены в глубинный могильник. Во временном хранилище хранится около 1,6 тыс. тонн ядерного топлива – 75 проц. всех ядерных отходов, образовавшихся в процессе эксплуатации электростанции.
Глубинный могильник станет местом окончательного захоронения радиоактивных отходов ИАЭС, где бочки с ядерным топливом будут захоронены под землей на глубине от 270 м (метров) до 1 км (километра). Такие железобетонные конструкции имеют высоту около 4 метров и ширину около 1,5 метров.
По словам В. Ледзинскаса, такое самое опасного ядерное топливо должно храниться 1 миллион лет. Поэтому в глубинном могильнике бочки с опасным топливом будут залиты бетоном, а естественные геологические и установленные инженерные барьеры обеспечат защиту того, что в случае повреждения одного из них остальные будут выполнять функцию защитного барьера.
Еще в марте ИАЭС объявила о начале консультаций с 29 муниципалитетами, где могут быть оборудованы такие могильники. Пока намечено 77 таких мест. Сейчас проводятся геологические исследования возможных мест, которые должны продлиться примерно 20 лет. Для такого могильника потребуется участок площадью около 200 гектаров (га), а место для него планируется выбрать к 2047 г.