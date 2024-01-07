Рождественское послание митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

"В эти святые благословенные дни мы вновь слышим радостные рождественские песнопения, свидетельствующие о приходе в мир нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. "Таинство странное вижу и преславное", – поет Святая Церковь. Бог явился во плоти, родившись от Пречистой Девы Марии.
Бог являет Себя в мире кротким Младенцем и уже с самого Рождения терпит нужду и лишения, ютясь в тесном хлеву для животных. Все эти обстоятельства свидетельствуют об истинном смысле миссии Христа Спасителя, Который "не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" (Мф. 20: 28).
С рождением Спасителя перед человеком открылась неведомая до сего возможность изменить свою жизнь, уподобившись Христу. Бог есть Любовь. Он ждет и от человека проявления любви. Наша любовь должна быть действенной, конкретной, направленной в отношении другого человека, своего ближнего.
Господь ждет от нас как самого большого дара – милосердия, сострадания, деятельной любви к своим и чужим, ко всем людям. Подлинное общение с Богом, единение с Ним возможно лишь через стяжание этой главной добродетели. "Когда внутри тебя – милосердие, тогда изображается в тебе святая красота, которой ты уподобляешься Богу", – учит нас преподобный Исаак Сирин.
Мы должны стараться изгнать из своей жизни всякую злобу, раздражительность и гнев. Примирившись с ближними и со своей совестью, мы становимся способными воспринимать обилие благодатных даров Божиих, открываем для себя возможности духовной жизни. Преподобный Серафим Саровский советует: "Для сохранения мира душевного всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный". Другой великий святой, преподобный Силуан Афонский, указывает еще одно средство к стяжанию душевного мира: "Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей".
Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире. Но мы также не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове. Будем внимать своему сердцу и не позволять ему погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю Божию. А этот мир достигается борьбой с грехом и неправдой в своем сердце, деланием добрых дел и милосердием к ближним. Именно в этом источник благих изменений во всех областях человеческого бытия, и Господь через апостола призывает нас: "Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств" (Кол. 3:14).
Поэтому так важны повседневные и постоянные добрые дела, даже если они не представляются нам чем-то значительным. Ими и составляется то, что привлекает милость Божию на всех нас и созидает прочный фундамент для семейной, общественной и личной жизни.
Празднуя в эти святые дни, когда Господь явил Себя миру, вспомним больных, одиноких и бедных, беженцев и переселенцев, вспомним необходимость всегда сердечно молиться за них и жертвенно помогать им в меру наших сил и возможностей. Все православные люди Литвы глубоко переживают о той страшной беде, которая выпала на долю народа Украины. Мы продолжаем усердно молиться о страждущем ее народе, молимся об окончании войны и воцарении мира на земле Украины.
Будем молиться обо всех беженцах, прибывших в Литву, будем молиться о гонимой канонической Украинской Православной Церкви и ее чадах. Дорогие наши православные братья и сестры с Украины, двери наших храмов открыты для вас, мы с любовью ждем вас, всегда готовы принять посильное участие в вашей жизни здесь, на земле Литовской. Мой долг, как правящего архиерея, предоставить все возможности для беспрепятственной молитвы, оказать вам особое попечение.
Прославляя Родившегося днесь Иисуса Христа, будем мужественны и тверды, будем опираться на благодатную помощь от Господа, обильно ниспосылаемую нам в Таинствах церковных. Возложим наше упование на Единородного Сына Отчего, Который ради великой любви к нам стал человеком, дабы мы, оправдавшись верою, имели через Него мир с Богом (Рим. 5:1).
В этот светлый праздничный день примите, Преосвященный Владыка Амвросий, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, все христиане – жители земли Литовской, мои самые теплые поздравления с этим великим праздником Рождества Христова и наступившим Новолетием! Господь да ниспошлет вам и вашим близким здравие, радость и Свою всесильную помощь, а благословенной Литве и ее народу – мир, благоденствие и процветание! Да пребудет с вами и со всем народом Литвы помощь и заступничество Божией Матери и молитвы всех святых земли Литовской!
Иннокентий
Митрополит Виленский и Литовский