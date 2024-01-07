Рождественское послание митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

Мы должны стараться изгнать из своей жизни всякую злобу, раздражительность и гнев. Примирившись с ближними и со своей совестью, мы становимся способными воспринимать обилие благодатных даров Божиих, открываем для себя возможности духовной жизни. Преподобный Серафим Саровский советует: "Для сохранения мира душевного всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный". Другой великий святой, преподобный Силуан Афонский, указывает еще одно средство к стяжанию душевного мира: "Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей".

Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире. Но мы также не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове. Будем внимать своему сердцу и не позволять ему погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю Божию. А этот мир достигается борьбой с грехом и неправдой в своем сердце, деланием добрых дел и милосердием к ближним. Именно в этом источник благих изменений во всех областях человеческого бытия, и Господь через апостола призывает нас: "Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств" (Кол. 3:14).