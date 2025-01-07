Рождественское послание митрополита Иннокентия православным Литвы

В своём рождественском послании митрополит Виленский и Литовский Иннокентий поздравил всех православных с этим светлым праздником, призвав к любви, заботе о ближних и помощи нуждающимся.
Оставить комментарий Читать комментарии
Рождество Христово — это время особой радости и духовного торжества, когда верующие вспоминают рождение Спасителя мира. Этот праздник наполняет сердца верой, надеждой и любовью, вдохновляя на добрые дела и милосердие.
В своём рождественском послании митрополит Виленский и Литовский Иннокентий поздравил всех православных с этим светлым праздником, призвав к любви, заботе о ближних и помощи нуждающимся.