2025.01.07 09:54

Рождественское послание митрополита Иннокентия православным Литвы

 
ru.DELFI.lt

Рождество Христово — это время особой радости и духовного торжества, когда верующие вспоминают рождение Спасителя мира. Этот праздник наполняет сердца верой, надеждой и любовью, вдохновляя на добрые дела и милосердие.

В своём рождественском послании митрополит Виленский и Литовский Иннокентий поздравил всех православных с этим светлым праздником, призвав к любви, заботе о ближних и помощи нуждающимся.

Возлюбленные о Господе, братья и сестры!

От всей души сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.

Пусть благодать Божия, дарованная родившимся Господом, всегда пребывает с вами. А Его милость — со всеми вами, вашими родными и близкими.

Пусть радость родившегося Господа всегда пребывает в ваших сердцах, чтобы она рождала чувство любви друг к другу, особенно к тем людям, которые ныне являются обездоленными и нуждаются в помощи. Несите добро людям, помогайте им, радуйте этим Господа, Матерь Божью и всех святых земли Литовской, которые молятся за нас, за нашу богохранимую страну Литву, её народ и всех людей, которые здесь живут, особенно тех, кто верует в Бога и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Мы все христиане, верим в нашего Спасителя и ждём от Него многих милостей, особенно ныне, в это непростое время.

Благодать Божия и милость Божия да пребудут со всеми вами, дорогие братья и сёстры во Христе.

С праздником, с Рождеством Христовым!

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