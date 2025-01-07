Рождественское послание митрополита Иннокентия православным Литвы

Возлюбленные о Господе, братья и сестры!



От всей души сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.



Пусть благодать Божия, дарованная родившимся Господом, всегда пребывает с вами. А Его милость — со всеми вами, вашими родными и близкими.

Пусть радость родившегося Господа всегда пребывает в ваших сердцах, чтобы она рождала чувство любви друг к другу, особенно к тем людям, которые ныне являются обездоленными и нуждаются в помощи. Несите добро людям, помогайте им, радуйте этим Господа, Матерь Божью и всех святых земли Литовской, которые молятся за нас, за нашу богохранимую страну Литву, её народ и всех людей, которые здесь живут, особенно тех, кто верует в Бога и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Мы все христиане, верим в нашего Спасителя и ждём от Него многих милостей, особенно ныне, в это непростое время.



Благодать Божия и милость Божия да пребудут со всеми вами, дорогие братья и сёстры во Христе.